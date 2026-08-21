Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para - Son Dakika
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Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş\'in yakalandığı araçtan çıkan para
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Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçta yakalanan Hilmi Tuna Kuriş'in aralarından bulunduğu 3 kişiden 58 bin avro ele geçirildi. Araç ise usulsüz ışıklı uyarı sistemleri bulunması nedeniyle 1 ay trafikten menedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme daha yaşandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen ortak operasyonda, firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş Menteşe ilçesindeki Marmaris Kavşağı’nda yakalandı.

VIP ARAÇTA 58 BİN AVRO ÇIKTI 

Şüphelilerin içerisinde bulunduğu 34 plakalı, 2024 model Volvo S90 markalı aracın San Sistem Lojistik adına kayıtlı olduğu belirlendi. Yapılan detaylı sorgulamalarda, söz konusu aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar geçiş üstünlüğüne sahip araç olarak resmi tahsisinin bulunduğu saptandı. Araçta yapılan aramalarda ise 58 bin avro nakit para ele geçirildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ 

Emniyet ekiplerinin araç üzerinde yaptığı incelemelerde, ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinin (çakar) mevzuata aykırı şekilde ön ve arka cam içerisine yerleştirildiği tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından uygulanan cezai işlemler kapsamında araç 1 ay süreyle trafikten menedildi. Soruşturma kapsamında adli işlemler derinleştirilerek sürdürülüyor.

200 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmıştı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir adreste arama yapılmıştı. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulunmuştu.

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Son Dakika Güncel Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • cihan duran cihan duran:
    helal olsun. ekonomi çok iyi a haber haber Türk E devam bu yapılanlar karın doyurmuyor. kral çıplak. 3 6 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    parslar nerede görelim yoksa inanmayız biz ahbap a inanırız devlete deyil 3 4 Yanıtla
    Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    laf söyledi bal kabağı :) 4 0
  • 16711671 16711671:
    ya biz nebicim bir yerde yasiyoruzdunysnin hiç bir yerde yoktur biz kimr guvenicez Allah aşkına 4 0 Yanıtla
  • bilal kurt bilal kurt:
    şaka bu kadar 2 1 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Devletin tahsis ettiği araç ise basması kullanmasından dolayı ceza vs uyğulama yok mu ? Ya ölümlü suça karışmış olsaydı ? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para - Son Dakika
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