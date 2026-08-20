Şişli\'de Kötü Koku İhbarı Genci Hayatından Etti

İstanbul Şişli’de bir evden yayılan kötü kokunun ihbar edilmesi üzerine adrese giden ekipler, 25 yaşındaki Yusuf Dinç’i başından silahla vurulmuş halde ölü buldu. Dinç’in yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay, saat 16.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çevrede yaşayanlar bir evden kötü koku geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giren ekipler, Yusuf Dinç’i evin içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dinç’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Yapılan ilk incelemede Dinç’in başından silahla vurulduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinin çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri evde delil toplamak için çalışma yaptı.

Dinç’in yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi.

EVDEKİ SİLAHA EL KONULDU

Olay yerinde bulunan bir silah, incelenmek üzere polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Silahın Dinç’in ölümünde kullanılıp kullanılmadığının yapılacak kriminal incelemenin ardından kesinlik kazanacağı bildirildi.

Yusuf Dinç’in 1 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Dinç’in cenazesi, kesin ölüm nedeni ve ölüm zamanının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla başlattığı soruşturma sürüyor.