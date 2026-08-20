Yanlış duymadınız! Gençlerbirliği'nden İngiliz devine transfer oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yanlış duymadınız! Gençlerbirliği'nden İngiliz devine transfer oluyor

Yanlış duymadınız! Gençlerbirliği\'nden İngiliz devine transfer oluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Ousmane Diabate, Premier Lig devi Newcastle United'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Ousmane Diabate, İngiltere Premier Lig devlerinden Newcastle United’a transfer olmaya hazırlanıyor.

NEWCASTLE UNITED İLE EL SIKIŞTI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; İngiliz temsilcisi, genç yeteneğin transferi konusunda Gençlerbirliği ile el sıkıştı. Avrupa'dan 3 farklı kulübün daha radarında olan Gineli futbolcunun, Newcastle United'ın sunduğu projeyi daha cazip bularak tercihini İngiliz ekibinden yana kullandığı belirtildi.

BAŞKENT EKİBİNDE KİRALIK KALACAK

Yapılan anlaşmaya göre Newcastle United, 18 yaşındaki oyuncunun bonservisini kadrosuna katacak ancak Diabate'nin düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürebilmesi adına oyuncuyu kiralık olarak Gençlerbirliği'nde bırakacak. Böylece yetenekli orta saha, önümüzdeki dönemde kırmızı-siyahlı formayla mücadele etmeye devam ederken aynı zamanda Newcastle United oyuncusu unvanını taşıyacak.

Newcastle United FC, Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yanlış duymadınız! Gençlerbirliği'nden İngiliz devine transfer oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Fırtına sahayı toz bulutuna boğdu, maç yarıda kaldı Fırtına sahayı toz bulutuna boğdu, maç yarıda kaldı
AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı
Efsane futbolcu Roberto Carlos’tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

21:37
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran’a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız
21:04
Dış politika yazarı Hüsamettin Aslan Haberler.com’a anlattı: Barzani’ye İHA saldırısı bölgede neyi değiştirecek
Dış politika yazarı Hüsamettin Aslan Haberler.com'a anlattı: Barzani’ye İHA saldırısı bölgede neyi değiştirecek?
19:44
Uçakta pes dedirten görüntü Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
Uçakta pes dedirten görüntü! Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
19:06
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES’i kullanarak polisi harekete geçirdi
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi
18:58
Canlı skor: Beşiktaş önde, Trabzonspor geride Maçta goller üst üste
Canlı skor: Beşiktaş önde, Trabzonspor geride! Maçta goller üst üste
18:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın ’yastık altı’ Merkez Bankası rezervinden büyük
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 21:51:03. #7.13#
SON DAKİKA: Yanlış duymadınız! Gençlerbirliği'nden İngiliz devine transfer oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.