Binlerce arı yüzünü kapladı! 5 saat boyunca kıpırdamadan bekledi

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde bir adamın imza attığı sıra dışı gösteri, görenleri hayrete düşürdü. Binlerce arının yüzünü tamamen kaplamasına izin veren adam, devasa arı kümesiyle birlikte yaklaşık 5 saat boyunca adeta bir heykel gibi hareketsiz kaldı.

MÜDAHALE ETMEDİ

Tamil Nadu’da yaşayan adam, binlerce arının üzerine konmasına hiçbir müdahalede bulunmadı. Kısa süre içinde yüzü, başı ve gövdesi tamamen arı tabakasıyla kaplanan adam, çevresindekilerin endişeli bakışlarına rağmen en ufak bir panik belirtisi göstermedi.

5 SAAT BOYUNCA KIPIRDAMADI

Gösterinin en çarpıcı noktası ise adamın arı kümesi altında tam 5 saat boyunca milim dahi kıpırdamadan durabilmesi oldu. Devasa canlı maskeyle saatlerce duran adamın bu nefes kesen dayanıklılığı büyük şaşkınlık yarattı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

O anlara ait görüntüler kısa sürede büyük ses getirirken, izleyenler bir insanın arıların arasında bu kadar uzun süre nasıl sakin ve hareketsiz kalabildiği üzerine tartışmaya başladı.

Uzmanlar ise bu tür tehlikeli durumların tamamen koloni dinamikleri, kraliçe arının varlığı ve çevresel faktörlere bağlı olduğunu belirterek; profesyonel olmayan kişilerin kesinlikle böyle bir denemeye girişmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.