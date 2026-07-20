Hani\'de Biçerdövende Yangın

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Gürbüz Mahallesi'nde tarlada biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR