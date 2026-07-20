Diyarbakır'ın Hani ilçesinde biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Gürbüz Mahallesi'nde tarlada biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Hani'de Biçerdövende Yangın - Son Dakika
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