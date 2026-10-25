Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hani\'de 4,5 km\'lik yolu sıcak asfaltla yeniledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesindeki Çukur grup yolu kapsamında Elazığ'ın Üç Ocak beldesine bağlantıyı sağlayan 4,5 kilometrelik yolu sıcak asfaltla yeniledi. Çalışmayla, özellikle kış aylarında ulaşımı güçleştiren yol koşulları iyileştirildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Hani ilçesinde yıpranan parke taşları nedeniyle ulaşımda sorun yaşanan bağlantı yolunda yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Çukur grup yolu kapsamında yer alan ve Elazığ'ın Üç Ocak beldesine ulaşımı sağlayan güzergahta, yıpranmış parke taşları sökülerek yerine sıcak asfalt serildi. Çalışmalar kapsamında, 4,5 kilometre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki yolda 7 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Yol yüzeyindeki yıpranmalar giderilerek güzergah daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Özellikle kış aylarında ulaşımı zorlaştıran yol koşullarının iyileştirilmesiyle Hani ile Üç Ocak beldesi arasındaki bağlantı güçlendirildi.