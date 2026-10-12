Ağrı'da Ahmed-i Hani Kültür ve Spor Parkı'nın ilk ziyaretçileri çocuklar oldu - Son Dakika
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Ağrı'da Ahmed-i Hani Kültür ve Spor Parkı'nın ilk ziyaretçileri çocuklar oldu

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Ağrı\'da Ahmed-i Hani Kültür ve Spor Parkı\'nın ilk ziyaretçileri çocuklar oldu
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Ağrı'da önceki gün açılışı yapılan Ahmed-i Hani Kültür ve Spor Parkı'nın ilk ziyaretçileri çocuk evleri, koruyucu aile yanındaki çocuklar ve pansiyon öğrencileri oldu. Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un da katıldığı programda çocuklar spor ve paintball etkinlikleriyle eğlendi.

Önceki gün açılışı gerçekleştirilen "Ahmed-i Hani Kültür ve Spor Parkı’nın" ilk ziyaretçileri; çocuk evleri sitesinde kalan çocukları, koruyucu ailelerin yanında yaşamlarını sürdüren çocuklar, öksüz ve yetim çocuklar ile pansiyonlarda kalan öğrenciler oldu.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt'un katıldığı programda çocukların, spor etkinlikleri ve paintball başta olmak üzere birbirinden eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi. Parkın sunduğu imkânlardan yararlanan çocukların, arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayarak doğayla iç içe bir ortamda gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Ağrı'da Ahmed-i Hani Kültür ve Spor Parkı'nın ilk ziyaretçileri çocuklar oldu

Çocukların neşesi ve mutluluğuyla renklenen programda, paylaşmanın, birlikte vakit geçirmenin ve sosyal etkinliklere katılmanın önemi bir kez daha ortaya konuldu. Çocukların yüzlerindeki tebessümün günün en güzel kazanımı olduğu etkinlikte, onların kendilerini mutlu, değerli ve güvende hissetmelerine katkı sunuldu.

Ağrı'da Ahmed-i Hani Kültür ve Spor Parkı'nın ilk ziyaretçileri çocuklar oldu

Vali Bozkurt, Çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, fırsat eşitliği içerisinde çeşitli etkinliklerle buluşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her çocuğun mutlu bir çocukluk yaşamasını önemseyen anlayışla, çocuklarımızın yüzündeki tebessümü çoğaltacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi.

Ağrı'da Ahmed-i Hani Kültür ve Spor Parkı'nın ilk ziyaretçileri çocuklar oldu

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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