Diyarbakır'da Orman Yangını
Hani ilçesinde çıkan örtü ve orman yangınına müdahale sürüyor, ekipler söndürme çalışmalarında.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan örtü ve orman yangınında ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Seren Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz belirlenmeyen nedenle örtü ve orman yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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