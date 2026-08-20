Doğruysa yer yerinden oynar! Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası - Son Dakika
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Doğruysa yer yerinden oynar! Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Mossad Başkanı Roman Gofman, Ebu Zuhur Havaalanı’na yönelik saldırıdan günler önce telefonda görüştüğü iddia edildi. Gofman’ın görüşmede Türkiye’nin Suriye’de artan askeri varlığı, silah satışları ve Suriye ordusuna İHA sevkiyatları konusundaki endişelerini dile getirdiği öne sürüldü. Taraflardan iddiaya ilişkin resmi açıklama gelmedi.

Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırının yankıları sürerken, uluslararası basına yansıyan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İsrail ve Suriye arasında en üst düzey temasın kurulduğu iddia edilen o gizli telefon görüşmesinin detaylarında ise dikkat çeken "Türkiye" vurgusu yer aldı.

SALDIRIDAN GÜNLER ÖNCE KRİTİK TELEFON

Reuters haber ajansının isimlerini gizli tuttuğu üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre; İdlib'deki stratejik öneme sahip Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nın bombalanmasından sadece birkaç gün önce sürpriz bir temas gerçekleşti.

14 Ağustos tarihinde, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Roman Gofman'ın telefonda görüştüğü öne sürüldü. Bu kritik görüşmenin, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetiminin başa geçmesinden bu yana İsrail ve Suriye arasında kurulan "en üst düzey temas" olduğu iddia ediliyor.

Doğruysa yer yerinden oynar! Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası

MASADAKİ ASIL KONU: TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ VARLIĞI

Sızdırılan bilgilere göre, iki üst düzey ismin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ana gündem maddesini Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri oluşturdu. Mossad Başkanı Gofman'ın görüşme sırasında Şam yönetimine; Türkiye'nin Suriye topraklarında giderek artan askeri varlığı, bölgedeki silah satış hareketliliği, Suriye ordusuna yapılan İHA (İnsansız Hava Aracı) sevkiyatları konularındaki derin endişelerini açıkça dile getirdiği iddia edildi.

İSRAİL SALDIRIYI KABUL ETTİ, GÖRÜŞMEYE SESSİZ KALDI

Ortaya atılan bu çarpıcı iddiaların ardından gözler her iki ülkenin resmi makamlarına çevrilse de, şu ana kadar Suriye veya İsrail cephesinden gizli görüşmeye dair herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Öte yandan İsrail yönetimi, dün yaptığı resmi açıklamayla, söz konusu iddiaların merkezinde yer alan 18 Ağustos tarihli operasyonu üstlenmişti. Tel Aviv, İdlib'in doğu kırsalındaki Ebu Zuhur Havaalanı'na yönelik 4 ayrı hava saldırısı düzenlendiğini resmen kabul etti.,

EBU ZUHUR HAVA ÜSSÜ'NDE NE OLMUŞTU?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyinde, İdlib ilinin doğusunda yer alan ve terk edilmiş durumda olan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı hedef almıştı. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre; İsrail jetleri tesise toplamda 8 ayrı hava saldırısı düzenledi. Operasyonda ana hedefin pistler ve hangarda bulunan atıl durumdaki bir yapı olduğu kaydedilirken, olayda can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Politika, Ağustos, Mossad, Suriye, İsrail, İdlib, Son Dakika

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