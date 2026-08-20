Sevgili Rolüyle Gasp Eden Çeteye Operasyon

Ankara Asayiş Şube Gasp Büro tarafından sevgili rolüyle gasp yapan çeteye operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da Asayiş Şube Gasp Büro tarafından internetten erkeklerle, mesajlaşıp flört eden daha sonra sevgili olmak için konuşup kendilerini ikametlerine veya otellere davet ettikleri öğrenildi. Daha sonra kadınların kapıyı açarak yanlarında getirdikleri 3 erkek ile evlere girdikleri tespit edildi. Çeteye operasyon düzenlendi.

Cebir tehdit darp şantaj

Şüphelilerin bu yöntemle; mağdurların cep telefonlarına el koyarak dış dünyayla iletişimlerini kesip, tehdit ettikleri, darp ederek değerli eşyalarını ve paralarını gasp ettiği tespit edildi.

'Balkız' sıfatıyla buluşmalara önden bir kadın gidiyor

Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, 'hacker' tabiriyle internet sitesini yöneten birisinin olduğu, 'yazıcı' sıfatıyla mesajlaşma yapan başka bir şüphelinin olduğu, 'BALKIZ' sıfatıyla buluşmalara önden bir kadının gittiği, arkadan gelen erkeklerin de darp ve gasp eylemlerini gerçekleştirdiği, kaçış için 'kovan' koduyla şüphelileri kaçıran şahıs tespit edildi.

Kameralara yakalandılar

Polis olayların her açısından kamera görüntülerini tek tek izledi ve birçok eylemi tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonda bu olaylara karıştığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.