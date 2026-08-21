Gram altından 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı - Son Dakika
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Gram altından 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı

Gram altından 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı
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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişini hızlandırdı. Ons altının 4.530 dolara çıkmasının etkisiyle gram altın 4 aylık aranın ardından yeniden 7 bin TL barajını aşarak 7.019 TL'yi gördü. Gram altının ağustos ayındaki değer kazancı ise yüzde 13'ü geçti.

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününe girilirken altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme hız kazandı. Ons altındaki kritik teknik gelişmeler ve ABD kaynaklı makroekonomik kararların etkisiyle, gram altın 4 aylık aranın ardından yeniden 7.000 TL barajını aştı.

ONS ALTINDA TEKNİK YÜKSELİŞ SİNYALİ

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, önceki günü yatay bir seyirle 4.518 dolardan tamamlamasının ardından kritik bir eşiği geride bıraktı. Teknik analizlerde önemli bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamanın (4.511 dolar) üzerinde peş peşe ikinci günlük kapanışını gerçekleştiren ons altın, bu durumu güçlü bir yükseliş sinyali olarak piyasalara yansıttı.

21 Ağustos 2026 sabahı itibarıyla ons altın saat 06.30 itibarıyla 4.530 dolar seviyesinden işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 3,5 oranında net bir yükseliş kaydetti. Dört aylık uzun bir aranın ardından ilk kez art arda üç haftalık kesintisiz yükseliş serisi yakalandı.

YURT İÇİNDE GRAM ALTIN ZİRVEYİ TEST ETTİ

Ons altındaki bu güçlü duruş, yurt içi piyasalarda gram altın fiyatlarına doğrudan etki etti. Güne 7.000 TL seviyesinden hızlı bir başlangıç yapan gram altın, ilk işlemlerde en yüksek 7.019 TL'yi görerek aylar sonra bu psikolojik sınırı kırmış oldu. Sadece günlük değil, aylık bazda da yatırımcısının yüzünü güldüren gram altının Ağustos ayındaki toplam değer kazancı %13'ü geride bıraktı.

Gram altından 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı

YÜKSELİŞİN ARDINDAKİ ABD ETKİSİ

Altın fiyatlarındaki bu ralliyi tetikleyen sadece teknik göstergeler olmadı. Bu hafta kıymetli metalleri destekleyen en temel makroekonomik gelişme, ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırma kararı almasıydı. Tahvil piyasasındaki bu stratejik hamle, güvenli liman olan altına yönelik küresel talebi körükledi.

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Son Dakika Ekonomi Gram altından 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altından 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı - Son Dakika
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