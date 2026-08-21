Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı - Son Dakika
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Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Vinicius\'un son paylaşımı tartışma yarattı
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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr.'ın son paylaşımı dikkat çekti. Yıldız futbolcunun antrenmanlara kız arkadaşıyla birlikte katıldığı görülürken, bu durum Real Madrid taraftarları arasında tartışma yarattı. Bazı taraftarlar Vinicius'un özel hayatının futboluna olumsuz yansıyabileceğini savunurken, bazıları ise bunun performansıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Vinicius Jr.'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla birlikte dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Brezilyalı yıldızın antrenmanlara kız arkadaşıyla birlikte katıldığı görüldü. İkilinin antrenman ortamındaki görüntüleri, Real Madrid taraftarlarının da dikkatinden kaçmadı.

Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

REAL MADRID TARAFTARINI ENDİŞELENDİRDİ

Vinicius Jr.'ın kız arkadaşıyla antrenmanlara katılması bazı Real Madrid taraftarlarında endişeye neden oldu. Bazı taraftarlar, Brezilyalı yıldızın ilişkisine fazla odaklanmasının konsantrasyonunu etkileyebileceği ve bunun saha içindeki performansına yansıyabileceği yönünde yorumlarda bulundu.

Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

"PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR" YORUMLARI

Vinicius'un özel hayatıyla futbol hayatını bu kadar iç içe geçirmesini eleştirenler, yıldız oyuncunun tamamen futbola konsantre olması gerektiğini savundu. Buna karşılık, futbolcunun kız arkadaşıyla antrenmana katılmasının tek başına performansının düşeceği anlamına gelmeyeceğini savunanlar da oldu.

Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Vinicius Jr.'ın özel hayatındaki bu gelişmenin saha içindeki performansına herhangi bir etkisinin olup olmayacağını ise ilerleyen maçlardaki performansı gösterecek.

Vinicius Junior, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Avci Murat Avci:
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