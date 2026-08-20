Kamerun'da altın madeni çöktü: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamerun'da altın madeni çöktü: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Kamerun\'da altın madeni çöktü: 100\'den fazla kişi hayatını kaybetti
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Kamerun ile Orta Afrika Cumhuriyeti sınırındaki maden çökmesi sonucu 100'den fazla madenci öldü.

Kamerun ile Orta Afrika Cumhuriyeti sınırındaki bir köyde salı günü bir altın madeninin çökmesi sonucu 100'den fazla madenci hayatını kaybetti. Orta Afrika Cumhuriyeti ile sınırı bulunan Kamerun'un Doğu Bölgesi Valisi Gregoire Mvongo, Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 14.00 sularında Zamboye köyünde meydana geldiğini söyledi.
Mvongo, "Zamboye bir sınır köyü, ancak maden Orta Afrika Cumhuriyeti tarafında çöktü. Yaklaşık 3 ila 5 Kamerunlu hayatını kaybetti. Mahsur kalan madencileri kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

"AİLELER YAS TUTUYOR"

Kamerun devlet medyası CRTV ölü sayısını 100'ün üzerinde olarak verirken, diğer yerel yayın organları ise enkazdan 107 cansız bedenin çıkarıldığını bildirdi.

Olay yerinin yakınında yaşayan bölge sakini Oriegene Dokna, olayı yerel halk için bir şok olarak nitelendirerek, "Trajedi karşısında şoktayız. Aileler dünden beri yas tutuyor. Kabul edilmesi zor bir durum" ifadelerini kullandı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yerel yetkililer, enkaz altında mahsur kaldığı değerlendirilen madencilere ulaşmak için kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kamerun'da altın madeni çöktü: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamerun'da altın madeni çöktü: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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