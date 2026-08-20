Kuzey Kore'nin Nükleer Silah Sayısı Tahminleri - Son Dakika
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Kuzey Kore'nin Nükleer Silah Sayısı Tahminleri

Kuzey Kore\'nin Nükleer Silah Sayısı Tahminleri
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Güney Kore Savunma Bakanı, Kuzey Kore'nin 80-120 nükleer silaha sahip olabileceğini belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore'nin 80 ila 120 nükleer silaha sahip olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre Bakan Ahn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'nin 57 "çok güçlü" nükleer silaha sahip olduğunu söylemesinin ardından parlamentoda düzenlenen oturumda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesine ilişkin tahminlerin sorulması üzerine Ahn, "Genellikle (Kuzey Kore'nin) 80 ila 120 nükleer silaha sahip olduğunu düşünüyoruz ancak kesin bir sayı vermek oldukça sınırlı." dedi.

SÖZ KONUSU SAYI TAHMİNLERE DAYALI

Bakan Ahn, söz konusu sayının özel kuruluşların tahminlerine dayandığını, Güney Kore'nin bunu resmen doğrulayamayacağını söyledi.

Ahn, Trump'ın açıklamaları doğrultusunda, Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silah stokuna ilişkin tahminlerinin "biraz farklı göründüğünü" ifade etti. Bir muhalefet milletvekilinin, Seul yönetiminin Pyongyang'ın nükleer silah cephaneliğine sahip olduğunu kabul edip etmediğine dair sorusuna Ahn, "Bunu hiçbir zaman resmi olarak kabul edemeyiz." yanıtını verdi.

Güney Koreli bir hükümet yetkilisinin, Kuzey Kore'nin nükleer silah sayısına ilişkin spesifik bir sayı vermesinin nadir olduğu belirtilirken Seul yönetimi, nükleer silahlardan arındırmayı destekleyen politikası uyarınca Pyongyang'ı resmen nükleer silahlara sahip bir devlet olarak tanımıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'nin Nükleer Silah Sayısı Tahminleri - Son Dakika

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