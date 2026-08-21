Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan 9 sayfalık "Terörsüz Türkiye" bilgi notu, partinin tüm teşkilat kademelerine gönderildi. Kamuoyundaki tartışmalara açıklık getiren metinde, sürecin kesinlikle bir af veya pazarlık olmadığı vurgulanırken, teşkilat üyelerinden kucaklayıcı bir dil kullanmaları istendi.

YENİ VİZYON BİR DEVLET PROJESİ

Milliyet'te yer alan habere göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı imzasıyla MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm teşkilat kademelerine iletilen bilgi notunun ilk bölümünde, sürecin temel felsefesine yer verildi. "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" hedefinin, Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç yapma amacıyla uygulamaya konulmuş stratejik bir devlet projesi olduğu ifade edildi. Partililere, bu yeni ufku vatandaşlara anlatırken kucaklayıcı, kuşatıcı ve ortak bir söylem dili benimsemeleri uyarısında bulunuldu.

ÖCALAN VE GENEL AF TARTIŞMALARINA YANIT

Hazırlanan belgenin en dikkat çekici kısımlarından birini, kamuoyunda sıkça gündeme gelen sorulara verilen yanıtlar oluşturdu. Metinde, örgüt liderine umut hakkı tanınıp tanınmayacağı ve serbest kalıp kalmayacağı yönündeki sorulara hukuki bir çerçevede net bir dille cevap verildi. Kanun metninde ne umut hakkı ne de genel af bulunduğunun altı çizilerek, 1 Haziran 2005 tarihinden önceki ceza düzenlemelerindeki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının kapsam dışı tutulduğu, bu nedenle Öcalan'ın mevcut düzenlemeden yararlanmasının hukuken mümkün olmadığı belirtildi.

Sürecin bir pazarlık ya da müzakere olmadığı, devletin güvenlik ve hukuk kapasitesini kullanarak terörü tasfiye etmeyi amaçladığı kaydedildi. Ayrıca düzenlemenin bir af getirmediği, mahkumiyet hükümlerinin ortadan kalkmadığı, sadece belirli ve katı şartlara bağlı olarak infaz erteleme mekanizmalarının işletilebileceği ifade edildi.

KIRMIZI ÇİZGİLER

Bilgi notunun değerlendirme bölümünde ise AK Parti'nin süreçteki kırmızı çizgileri kesin bir dille sıralandı. Devletin temel ilkelerinin, egemenlik haklarının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün hiçbir koşulda tartışma konusu yapılamayacağı vurgulandı. Devletin onurundan ve milletin hassasiyetlerinden taviz verilmeden yürütülen bu süreçte, şehitleri ve gazileri incitecek hiçbir eyleme müsaade edilmeyeceği, terörün tamamen tasfiye edilmesinin kahramanların mücadelesinin boşa gitmediğinin en büyük kanıtı olacağı belirtildi.