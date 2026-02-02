Restorasyonla Açılan Üç Cami İbadete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Restorasyonla Açılan Üç Cami İbadete Açıldı

Restorasyonla Açılan Üç Cami İbadete Açıldı
02.02.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay, Diyarbakır ve Edirne'deki camilerin restorasyonu tamamlandı, Berat Kandili'nde ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Hatay Reyhanlı Yenişehir Camisi, Diyarbakır Hani Ulu Camisi ve Edirne Muradiye Camisi, Berat Kandili'nde ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan 1899'da inşa edilen Yenişehir Camisi, geçirdiği eklemelere rağmen, tarihi kimliğini koruyan önemli vakıf eserleri arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası hasar gören yapıda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, caminin orijinal yapısına uymayan ve zamanla eklenen beton eklentiler ile nefes almasını engelleyen plastik boyalar tamamen raspa edilerek tarihi taşlar gün yüzüne çıkarıldı.

Deprem etkisiyle oluşan çatlaklar, enjeksiyon yöntemiyle güçlendirildi. Caminin orijinal yapısındaki taşlara uyumlu yerel taşlar kullanılarak estetik bütünlük korundu.

Minarenin üst bölümleri ve ahşap çatı yapısı, aslına sadık kalınarak depreme dayanıklı hale getirildi. İç mekandaki ahşap tavan ve taban döşemeleri yenilenerek, duvarlarda tarihi yapılara özgü, uzun ömürlü "horasan harcı" gibi geleneksel sıvalar kullanıldı. Cami, bugün kılınacak yatsı namazının ardından yeniden ibadete açılacak.

"Güncel standartlara uygun yenileme"

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bulunan ve 2022 yılı Kasım ayında kapsamlı restorasyon programına alınan Ulu Cami'de yapısal sağlamlığın artırılması amacıyla mesh uygulaması ve enjeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Betonarme muhdes ekleri kaldırılan cami, ahşap mahfil, onaylı proje doğrultusunda yeniden inşa edildi. Elektrik tesisatı, güncel standartlara uygun şekilde yenilendi. Zemin kaplamasında taş döşeme uygulaması yapıldı ve cami bugün öğle namazının ardından yeniden cemaatine kavuştu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yer alan Muradiye Camisi'nde ise 17 Ocak 2022'de başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında temeller ve duvarlarda güçlendirme yapıldı.

İç sıvaları yapılan, orijinal kalem işleri ihya edilen, çürüyen ahşap örtü, eskiyen minare korkulukları, minarenin ahşap külahı ve kurşun örtüsü yenilenen cami bugün ibadete açıldı.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Berat Kandili, Diyarbakır, Yenişehir, Deprem, Turizm, Edirne, Kültür, Güncel, Sanat, Hatay, Vakıf, Hani, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restorasyonla Açılan Üç Cami İbadete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler

19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
18:20
Epstein’dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu gözaltına alındı
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:37:25. #7.11#
SON DAKİKA: Restorasyonla Açılan Üç Cami İbadete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.