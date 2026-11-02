Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Ebu Rida, Türkiye'de Salah ile bir araya geldi - Son Dakika
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Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Ebu Rida, Türkiye'de Salah ile bir araya geldi

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Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Ebu Rida, Türkiye\'de Salah ile bir araya geldi
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Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, Türkiye ziyaretinde milli takım kaptanı Mohamed Salah ile görüştü. Görüşmede olası sorunların çözümü ele alınırken Salah'ın Mısır futbolunun en önemli sembollerinden biri olduğu belirtildi.

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, Türkiye ziyareti kapsamında Mısır Milli Takımı'nın kaptanı ve yıldız futbolcu Mohamed Salah ile bir araya geldi.

Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, federasyonun milli takımın yıldız oyuncularıyla sürekli iletişim halinde olma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmede, milli takımın çalışmalarını etkileyebilecek olası sorunların çözüm yollarının ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, milli takımın başarılarının devam etmesi için tüm paydaşlar arasında iletişim ve karşılıklı anlayışın önemine dikkat çekilirken, teknik heyet ve futbolcuların önümüzdeki uluslararası organizasyonlara en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için takım ruhuyla hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida ise Mohamed Salah'ın Mısır futbolunun en önemli sembollerinden biri ve milli takım kaptanı olarak üstlendiği role büyük değer verdiklerini belirterek, milli takıma taraftarların beklentilerini karşılayabilmesi adına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
Mohamed SalahMilli TakımTürkiyeFutbolDünyaMısırHaniSporSon Dakika

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