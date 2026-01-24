Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin - Son Dakika
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

24.01.2026 16:21
Çine Devlet Hastanesi için uzaktan yapılan açılış töreni sırasında kurdelelerin eksik olması üzerine görevlilere dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kurdeleler, kurdele... Hani kurdeleler?'' sorusunu yöneltti. Bu esnada yaşanan kısa süreli krizin ardından açılış töreni gerçekleştirildi.

Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere il genelinde tamamlanan yatırımların toplu açılışı için Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören alanında Aydınlılarla buluştu.

AÇILIŞTA KURDELE KRİZİ

Çine Devlet Hastanesi için uzaktan yapılan açılış töreni sırasında kurdelelerin eksik olması ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı. Yanındakilere "Kurdeleler, kurdele... Hani kurdeleler?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Orada kesilecek efendim" yanıtını aldı. Bunun üzerine "Oğlum, ben buradaki kurdeleden bahsediyorum" dedi.

"GETİRİN TABİİ"

Görevlilerin "Getirelim mi?" demesi üzerine "Getirin tabii" talimatını veren Erdoğan, açılıştan sonra makasların günün anlam ve önemine binaen hatıra olarak saklanmasını istedi.

MUHALEFETE SERT SÖZLER

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde Hatay'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "olu nasıl olmuşsa Hatay'a düşmüş. Yapılanları gördüğünde söyledikleri aklına geliyor, herhalde bunların altında eziliyor. Ama özür dilemek yerine lafı dolaştırıyor. Çıkmış 3 yıl sonra 'Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor. 455 bin konut yapılıyorken sen ne yapıyordun Özgür Efendi? 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Yeni mi uyandınız? Bunların ülkede ne olup bittiğinden haberleri yoktur. Her çiftçiye bedava traktör, her depremzedeye bedava ev diyorlardı. Ne oldu?" ifadelerine yer verdi.

"EMEKLİLERİ BİZE KARŞI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sözlerinin devamında emekliler üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Şimdi de emeklilerimizin üzerinden aynı şeyi yapıyorlar, bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Çalışanları belediyelerin önünde eylem yapıyor, bunlar tropikal adalarda tatil yapıyorlar. Madem emekçinin hakkını düşünüyorsunuz, çalışanlarınızın maaşlarını ödeseniz ya! Daha önce defalarca söyledim; bakın biz eserlerimizle konuşuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Ülkemize kazandırdığımız hizmetler ve projelerle konuşuyoruz. Yapabiliyorsanız siz de eserlerinizle, hizmetlerinizle konuşun" dedi.

24 saat son dakika haber yayını
