Hani\'de Üreticilere Ekipman Desteği

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde üreticilere ekipman desteğinde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hani ilçesinde "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi.

AK Parti Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, programda yaptığı konuşmada, çiftçilerin ayakta durması ve projelerle yüzde 50 hibe ile desteklenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Hani Kaymakamı Mevlana Kürkcü ise projenin 50 hibe desteği ile uygulandığını belirtti.

Kürkcü, şunları kaydetti:

"Toplam bütçesi 4 milyon 383 bin lira olan proje yüzde 50 hibe desteği ile net olarak 2 milyon 191 bin 830 lira tutarında desteklenmiştir. Proje kapsamında 47 çiftçimize 97 modern bağcılık ekipmanı teslim edilmektedir. Bu proje ile üreticimizin el ele vererek tarımda sürdürebilirliği ve verimliliği artırabileceğinin en güzel örneğidir. Kurumlarımızın iş birliği ve sağlanan destekleri sayesinde ilçemiz tarımı daha güçlü bir yapıya kavuşacaktır."

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan da Diyarbakır'ın tarım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Alan, proje ile kırsal alanda yaşayan dezavantajlı grupların üretim kapasitesini artırmayı, bağcılığı modern tekniklerle güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Alan, "Projemizin toplam bütçesi 49 milyon 693 bin 40 lira olup, finansman modeli yüzde 50 hibe esasına dayanmaktadır. Projeden doğrudan 340 bağcılık faaliyeti yürüten üreticimiz faydalanacaktır. Böylece yalnızca destek alan çiftçilerimiz değil, bölgedeki geniş üretici kitlesi de modern tarım uygulamalarının getirdiği ekonomik ve teknik avantajlardan faydalanacaktır. Proje kapsamında ilk etapta şimdiye kadar, 260 çiftçimize tarım makineleri ve ekipman desteği sağlanmıştır. Destek modeli yüzde 50 hibe esasına dayanmaktadır. Toplam yatırım hacmi 23 milyon 622 bin 916 lira olarak gerçekleşmiştir. Desteklerin ilçe dağılımına baktığımızda en yüksek katkı payının Dicle ve Hani ilçelerimizde gerçekleşmiştir. Bu durum, kırsal alanlarda üreticilerimizin projeye olan ilgisinin ve modern tarıma geçiş iradesinin güçlü bir göstergesidir. Proje kapsamında ikinci etap başvuruları içi tekrar ilana çıkılacaktır." diye konuştu.

Program, makine ve ekipman dağıtımının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Kasım Aydın, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hıdır Şimşek, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Bekir Büyükgürses, Hani Tarım ve Orman Müdürü Nurullah Ersöz, teknik personel ve üreticiler katıldı.