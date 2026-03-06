Hani'de Üreticilere Ekipman Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hani'de Üreticilere Ekipman Desteği

Hani\'de Üreticilere Ekipman Desteği
06.03.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, modern bağcılık için ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde üreticilere ekipman desteğinde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hani ilçesinde "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi.

AK Parti Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, programda yaptığı konuşmada, çiftçilerin ayakta durması ve projelerle yüzde 50 hibe ile desteklenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Hani Kaymakamı Mevlana Kürkcü ise projenin 50 hibe desteği ile uygulandığını belirtti.

Kürkcü, şunları kaydetti:

"Toplam bütçesi 4 milyon 383 bin lira olan proje yüzde 50 hibe desteği ile net olarak 2 milyon 191 bin 830 lira tutarında desteklenmiştir. Proje kapsamında 47 çiftçimize 97 modern bağcılık ekipmanı teslim edilmektedir. Bu proje ile üreticimizin el ele vererek tarımda sürdürebilirliği ve verimliliği artırabileceğinin en güzel örneğidir. Kurumlarımızın iş birliği ve sağlanan destekleri sayesinde ilçemiz tarımı daha güçlü bir yapıya kavuşacaktır."

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan da Diyarbakır'ın tarım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Alan, proje ile kırsal alanda yaşayan dezavantajlı grupların üretim kapasitesini artırmayı, bağcılığı modern tekniklerle güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Alan, "Projemizin toplam bütçesi 49 milyon 693 bin 40 lira olup, finansman modeli yüzde 50 hibe esasına dayanmaktadır. Projeden doğrudan 340 bağcılık faaliyeti yürüten üreticimiz faydalanacaktır. Böylece yalnızca destek alan çiftçilerimiz değil, bölgedeki geniş üretici kitlesi de modern tarım uygulamalarının getirdiği ekonomik ve teknik avantajlardan faydalanacaktır. Proje kapsamında ilk etapta şimdiye kadar, 260 çiftçimize tarım makineleri ve ekipman desteği sağlanmıştır. Destek modeli yüzde 50 hibe esasına dayanmaktadır. Toplam yatırım hacmi 23 milyon 622 bin 916 lira olarak gerçekleşmiştir. Desteklerin ilçe dağılımına baktığımızda en yüksek katkı payının Dicle ve Hani ilçelerimizde gerçekleşmiştir. Bu durum, kırsal alanlarda üreticilerimizin projeye olan ilgisinin ve modern tarıma geçiş iradesinin güçlü bir göstergesidir. Proje kapsamında ikinci etap başvuruları içi tekrar ilana çıkılacaktır." diye konuştu.

Program, makine ve ekipman dağıtımının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Kasım Aydın, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hıdır Şimşek, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Bekir Büyükgürses, Hani Tarım ve Orman Müdürü Nurullah Ersöz, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Hani, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hani'de Üreticilere Ekipman Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı
ABD’nin İran’a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki

21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
19:52
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:52:30. #7.13#
SON DAKİKA: Hani'de Üreticilere Ekipman Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.