Diyarbakır'da Orman Yangını Söndürüldü
Hani ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Seren Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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