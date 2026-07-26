DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis'e sunulacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bir aksilik çıkmazsa en kısa sürede bir çerçeve yasa Meclis'e gelecek. Muhtemelen bu hafta içi bir yasa gelecek. Bu yasayı küçümsememek gerekiyor." dedi.

Bakırhan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen DEM Parti Mersin 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partisinin demokrasi, barış, hak ve hukuk mücadelesi vermeye devam ettiğini söyledi.

"ORTA DOĞU'YA BAKARAK DERS ALMAMIZ GEREKİYOR"

Türkiye'ye yakın coğrafyalarda ciddi savaş ve çatışmaların yaşandığını dile getiren Bakırhan, "Şimdi Orta Doğu'ya bakarak çok büyük dersler almak gerekiyor. Belki de Orta Doğu'ya bakarak bugün yürütmüş olduğumuz barış ve demokratik toplum sürecinin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu hep birlikte anlayabiliriz." diye konuştu.

"MUHTEMELEN BU HAFTA İÇİ"

Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bir aksilik çıkmazsa en kısa sürede bir çerçeve yasa Meclis'e gelecek. Muhtemelen bu hafta içi bir yasa gelecek. Bu yasayı küçümsememek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin çok değerli olduğunu vurgulayan Bakırhan, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin barışı kıymetlidir. Bu barış hepimizin eseri olmalıdır. Biz DEM Parti olarak bu sürecin önünü tıkayan değil önünü açan bir rol ve misyon içerisinde olacağız. Acıları yeniden depreştirecek değil acıların tekrar yaşanmaması için mücadele edeceğiz."

Kongreye, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, il ve ilçe yöneticileri ile partililer de katıldı.