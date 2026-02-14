Fatih Terim\'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Kariyeri boyunca kazandığı başarılarla "İmparator" unvanını alan Fatih Terim, sessizliğini dikkat çeken bir paylaşımla bozdu. Resmi sosyal medya hesaplarından "Hani derler ya, çok yakında" ifadesini kullanan Terim, paylaşımına eklediği kısa video ve görsellerle yeni bir iş birliği ya da projeye işaret etti.

YENİ ADRESİ MERAK KONUSU

Terim'in mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Futbolseverler, deneyimli teknik adamın yeniden teknik direktörlük görevine mi döneceğini yoksa dijital bir platformda farklı bir projeyle mi gündeme geleceğini tartışmaya başladı. Son dönemde adı Avrupa ve Körfez ülkelerinin milli takımlarıyla anılan Terim'in kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı merak konusu oldu.