Ağrı İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Ahmed-i Hani KYK Erkek Öğrenci Yurdunda gençlik buluşması düzenlendi.

Programda öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. İslam dininde gençliğin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan İl Müftüsü İlhan, gençlik döneminin milli ve manevi değerler doğrultusunda değerlendirilmesinin, inançlı, ahlaklı ve bilinçli bir neslin yetişmesindeki önemine dikkat çekti. Öğrencilere hayatlarına yön verirken değerlerine bağlı kalmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Buluşmaya GSB Şube Müdürü Gökmen Arslankılıç, Yurt Müdürü Yusuf Sancar ile Gençlik Koordinatörleri Mehmet Nuri Kartal ve Nihat Şengül de katıldı.

Program, öğrencilere çiğköfte ikramında bulunulmasının ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan