ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı - Son Dakika
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ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD\'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
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ABD Hazine Bakanlığı’nın küresel likiditeyi rahatlatmak amacıyla uzun vadeli tahvil geri alım limitini iki katına çıkaracağını duyurması piyasaları hareketlendirdi. ABD 30 yıllık tahvil getirilerinin kararın ardından sert gerilemesiyle baskıdan kurtulan ons altın, 4 bin 458 doları görerek 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel yükselişin etkisiyle iç piyasada gram altın ise 6 bin 880 liraya tırmanarak son 3 ayın rekorunu kırdı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerde geri alım limitini iki katına çıkarma kararı, küresel piyasalarda piyasayı adeta şaha kaldırdı. ABD 30 yıllık tahvil getirilerindeki sert düşüşle nefes alan altın, ons tarafında 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeyi görürken; iç piyasada gram altın 6 bin 880 liraya tırmanarak son 3 ayın zirvesine yerleşti.

Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanlığı’nın küresel likidite sıkışıklığını rahatlatmaya yönelik sürpriz hamlesiyle sarsıldı. Bakanlığın, uzun vadeli menkul kıymetler için uyguladığı likidite destek geri alım operasyonlarının azami büyüklüğünü iki katına çıkarma kararı alması, bond piyasalarına hızla nefes aldırdı.

Bu hamle öncesinde son 19 yılın en yüksek seviyesi olan %5,31’i görerek piyasaları baskılayan ABD 30 yıllık tahvil faizleri, kararın hemen ardından 9 baz puanlık düşüşle %5,18 seviyesine geriledi. Tahvil getirilerindeki bu ani çekilme, faiz baskısı altındaki değerli metallere doğrudan rüzgar sağladı.

ALTIN 3 AYIN ZİRVESİNİ TEST ETTİ

Tahvil piyasasındaki tansiyonun düşmesiyle üzerindeki satıcılı baskıyı atan ons altın, gün içinde 4 bin 458 dolar seviyesini gördü. Ons tarafındaki bu tırmanış, 5 Haziran’dan bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Küresel ons hareketine paralel olarak yükselişe geçen iç piyasada ise gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gün içi işlemlerde 6 bin 880 lira seviyesine kadar çıkan gram altın, bu rakamla birlikte son 3 ayın en yüksek seviyesini test etmiş oldu.

GÜMÜŞ VE PALADYUMDA DİK İVMELENME

Yükseliş rüzgarı diğer değerli metalleri de etkisi altına aldı. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı, TSİ 16.13 itibarıyla %2,65 artışla 65,0080 dolar seviyesine yükseldi. Günün ilk yarısında yatay seyreden gümüş, öğleden sonra gelen yoğun alımlarla günlük bazda 1,68 dolar prim yaptı. Piyasadaki iyimser havadan payını alan paladyum ise %0,3 artış göstererek 1.293,63 dolar seviyesine tırmandı.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı - Son Dakika

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