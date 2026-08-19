Ankara\'da Eğlence Mekanlarına İnsani Soruşturma

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik soruşturması kapsamında 24 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada toplam 28 şüphelinin bulunduğu, firari şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli eğlence mekanlarına ilişkin yürütülen soruşturmada iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, ara yakalamalar ve alınan ifadeler sonucunda çeşitli delil ve tespitlere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında mekanların sahibi, çalışanı veya bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen toplam 28 şüphelinin, Türkiye'ye yasal yollarla gelen ya da ikamet izni bulunan yabancı uyruklu kadınları normal işlerde çalıştırma vaadiyle işe aldıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin, kadınların içinde bulundukları zor durumdan yararlanarak onları müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları, kaçak durumda bulunan bazı kadınların kolluk operasyonlarından kaçmasına veya saklanmasına yardımcı oldukları ve barınmalarını sağladıkları iddia edildi.

Bazı kadınların ise fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.

Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu'nun insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ile fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarını düzenleyen maddeleri kapsamında 18 Ağustos'ta 24 şüphelinin gözaltına alındığını, iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığını bildirdi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.