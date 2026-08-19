Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin kuzeyinde yer alan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’nı sekiz kez vurmasının ardından, İsrail Başbakanlık Ofisi’nden Türkiye'yi doğrudan hedef alan provokatif bir açıklama geldi. Şam yönetiminin, Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin vermek üzere olduğunu öne süren İsrail, bu durumu kendi güvenliğine bir “tehdit” olarak nitelendirdi.

İSRAİL'DEN "TÜRK ASKERİ" HAZIMSIZLIĞI

Suriye topraklarına yönelik saldırının hemen ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına dair doğrudan mesajlar verildi. İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik mutabakatı olduğu iddia edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail ve Suriye, güvenlik meselelerinde statükonun korunması konusunda anlaşmıştı. Suriye, Türk birliklerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin vererek bu statükoyu ihlal etmenin eşiğine geldi.”

Türk askerinin bölgedeki varlığını kendi güvenliğiyle ilişkilendiren Tel Aviv yönetimi, Şam'ı şu sözlerle uyardı:

“İsrail, böyle bir konuşlanmanın İsrail’in güvenliği açısından tehdit oluşturacağı konusunda Suriye’yi defalarca uyardı.”

Suriye'nin bu ikazları dikkate almadığını savunan İsrail, “Suriye bu uyarıları görmezden gelmeyi tercih etti.” ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında olası bir askeri müdahale iması yapılarak, “İsrail, güvenliğine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyecektir ve statükoya geri dönülmesini memnuniyetle karşılayacaktır.” denildi.

EBU ZUHUR ÜSSÜNE 8 BOMBARDIMAN

İsrail'in Türkiye'yi hedef alan bu açıklamaları, Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Hava Üssü'nün vurulmasının hemen ardından geldi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’ye göre; İsrail savaş uçakları 18 Ağustos’ta tesise sekiz hava saldırısı düzenleyerek pistleri ve depolama alanlarını hedef aldı. 2013'ten beri aktif olarak kullanılmayan üsse yapılan saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

TÜRKİYE VE SURİYE'DEN SERT TEPKİ

Saldırının ardından Ankara, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlal edildiğini vurgulayarak uluslararası toplumu İsrail'e karşı kararlı bir duruş sergilemeye davet etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise saldırıyı “gerekçesiz bir provokasyon” olarak nitelendirdi.

ABD: GEREKSİZ BİR TIRMANMA

İsrail'in saldırılarına Washington'dan da alışılmışın dışında net bir eleştiri geldi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, saldırıyı “bölgesel istikrara hizmet etmeyen gereksiz bir tırmanma” sözleriyle eleştirdi.

Saldırı öncesi Türkiye'nin bilgilendirilmediğini belirten Barrack, Türk tarafının sınırına doğru yaklaşan İsrail jetlerini radarda izlediğini ve bu durumun Türkiye'yi askeri bir karşılık verme hazırlığına itebileceğine dikkat çekti. Sürecin çatışmaya dönmemesini değerlendiren Büyükelçi, “Neyse ki soğukkanlılık durumun daha fazla kötüleşmesini önledi” dedi.

ABD'nin mevcut krizin ardından Türkiye, İsrail ve Suriye arasında yeni bir çatışmasızlık mekanizması kurulması için devreye girdiği öğrenildi.