Denizolgun için feth-i kabir kararı - Son Dakika
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Denizolgun için feth-i kabir kararı

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, gerçek ölüm sebebinin tespiti için mezarının açılmasına karar verildi. Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik önlemleri altında işlem başladı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Polis ekipleri Karacaahmet Mezarlığı çevresinde güvenli önlemlerini arttırırken savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

FETH-İ KABİR İŞLEMİ BAŞLADI

Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. savcı ve olay yeri iceleme görevlileri mezarlığa geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizolgun için feth-i kabir kararı - Son Dakika

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