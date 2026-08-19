Türk S-400\'leriyle ilgili yeni iddia: Rusya engel olmayacak

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönebilmesi için S-400 hava savunma sistemleri konusunda nasıl bir adım atacağı merakla beklenirken, Rus basınından dikkat çeken bir iddia geldi. İddiaya göre, sistemlerin üçüncü bir ülkeye devri için Rusya'nın izni gerekirken, Türkiye'nin S-400'leri Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satmak istemesi halinde Moskova bu transfere engel olmayacak.

S-400'LERİN KADERİ MOSKOVA'NIN DA YAKIN MARKAJINDA

Ankara'nın F-35 savaş uçaklarını envanterine katabilmesi için aşması gereken en büyük engel olan S-400 hava savunma sistemleri meselesi, yalnızca Washington yönetiminin değil, Moskova'nın da radarında. Rusya'nın önde gelen yayın organlarından Kommersant gazetesi, Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği S-400 sistemlerinin geleceğini mercek altına aldı.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE SATIŞ İÇİN İZİN ŞART"

Gazetenin kapsamlı değerlendirmesinde, iki ülke arasındaki savunma anlaşmasının hukuki boyutlarına dikkat çekildi. Haberde, Ankara'nın elindeki S-400 sistemlerini veya bu sistemlere ait herhangi bir bileşeni, Rusya'nın resmi izni olmadan üçüncü bir ülkeye satamayacağı ya da devredemeyeceği gerçeği hatırlatıldı.

BAE FORMÜLÜNE RUSYA'DAN YEŞİL IŞIK

Sözleşmedeki "üçüncü ülkeye devir" kısıtlamasına rağmen, Kommersant gazetesi olası bir BAE senaryosunda Rusya'nın takınacağı tavra dair kritik bir iddia ortaya attı. Değerlendirmede, "Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşmaya varması halinde Rusya'nın böyle bir satışa engel olması pek mümkün görünmüyor" ifadelerine yer verildi.

Gazete, Rusya'nın olası bir transfere karşı çıkmamasının arkasındaki temel gerekçeleri ise, BAE'nin bir NATO üyesi olmaması, Moskova ile Abu Dabi yönetimleri arasında herhangi bir siyasi kriz veya özel bir gerilim bulunmaması olarak sıraladı

F-35 SÜRECİ VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI

Analizin devamında, Ankara'nın ABD'den F-35 savaş uçakları alma hedefindeki kararlılığını koruduğu vurgulanırken, Washington'ın S-400 konusundaki katı tutumunun diplomatik süreci tıkamaya devam ettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamalara da atıfta bulunuldu. Gazete, Erdoğan'ın ABD yönetimine seslenerek, "Sayın Trump'ın F-35 savaş uçakları için verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz." şeklindeki çağrısını okuyucularıyla paylaştı.