Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devinden Benzema bombası - Son Dakika
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Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devinden Benzema bombası

Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devinden Benzema bombası
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Mohamed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor, transferde bir dünya yıldızı için daha harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bordo-mavililer, Al-Hilal forması giyen 38 yaşındaki Karim Benzema'nın transfer şartları hakkında bilgi aldı.

Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak dikkat çeken Trabzonspor, hücum hattına bir dünya yıldızı daha eklemek için harekete geçti.

ŞARTLARI SORULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bordo-mavili yönetim, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Karim Benzema'nın transfer şartlarını sordu. Trabzonspor'un bu hamlesiyle birlikte 38 yaşındaki Fransız golcinin Türkiye'ye transfer ihtimali gündeme geldi.

KARİYERİ YILDIZLARLA DOLU

Dünya futbolunun önemli golcüleri arasında yer alan Karim Benzema, kariyerinde Real Madrid ve Al-Ittihad gibi kulüplerin formasını giydi. Tecrübesi ve golcülüğüyle dikkat çeken Benzema konusunda Trabzonspor'un şartları öğrendikten sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Mohamed Salah, Karim Benzema, Trabzonspor, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devinden Benzema bombası - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • tfzqnqx527 tfzqnqx527:
    Acele etmeyin 40 yaşına gelsin öyle alırsınız???? 7 0 Yanıtla
  • Selçuk Yılmaz Selçuk Yılmaz:
    benzama hala oynuyormuş ya. 2 0 Yanıtla
  • Cemal Hekim Cemal Hekim:
    Adamın ölü hali 100 milyon euro aliyor ekstraları bonusları ile yıllık net maaşı 122 milyon euro haber yanlış olmuş benzema TS almaya gelir bu şartlarda;))) 0 0 Yanıtla
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