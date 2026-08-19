Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar

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Adalet Bakanı Akın Gürlek: “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 5 şirkete yönetim kayyumu atandı.

Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

EVİNİN ÇEVRESİNDE GERGİNLİK YAŞANDI

Sabah saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Alparslan Kuytul’un evine operasyon düzenlendi. Çevik kuvvet ve özel harekat timlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı baskında, Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında evin çevresinde toplanarak slogan atan Kuytul destekçileri ile polis ekipleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN "KUYTULCULAR" AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli detaylar paylaştı. Soruşturmanın kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik olduğunu belirten Gürlek, yapının “suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri” ve bu faaliyetlerden elde edildiği belirlenen gelirlerin mercek altına alındığını ifade etti.

32 ŞÜPHELİYE AĞIR SUÇLAMALAR

Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller ışığında toplam 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bakan Gürlek, şüphelilere yöneltilen suçlamaları şu şekilde sıraladı:

  • “suç örgütü kurma ve yönetme”
  • “örgüt üyeliği”
  • “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”
  • “nitelikli dolandırıcılık”
  • “resmî belgede sahtecilik”
  • “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”

6 İLDE BASKIN: 5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Geniş çaplı soruşturma kapsamında Adana merkezli 6 ilde toplam 49 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Gürlek, sürecin ekonomik ve dijital boyutuna da değindi. Soruşturma çerçevesinde 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atandığını bildiren Bakan Gürlek, “örgüt lehine faaliyet yürüttüğü” tespit edilen 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini kaydetti.

"HERHANGİ BİR DİNİ GRUBA YÖNELİK DEĞİL"

Operasyonun hedefine dair net mesajlar veren Gürlek, soruşturmanın inanç veya düşünce özgürlüğünü hedef almadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.”

Açıklamasının sonunda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Güvenlik Başkanlığı ve görevli tüm personele teşekkür eden Gürlek, “Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Gürlek'ten 'Kuytulcular' operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bolatilker576@gmail.com [email protected]:
    Ayni performansı menzil ve ismail aga icin de bekliyoruz. 2 0 Yanıtla
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