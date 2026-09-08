Dehşet anları kamerada! Yaralı Leopar kurtarma ekibine saldırdı - Son Dakika
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Dehşet anları kamerada! Yaralı Leopar kurtarma ekibine saldırdı

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Hindistan'da bir leopar, kurtarma ekibine saldırdı. Yaralı hayvan, bir görevliyi yere savurdu. Olay, Anagodu yakınlarında meydana geldi. Leopar, sakinleştirici etkisini gösterene kadar paniğe sebep oldu. Görevli ve leopar tedavi altına alındı.

Hindistan’da otomobilin çarpması sonucu yaralanan bir leopar, kurtarma ekiplerinin müdahalesi sırasında bir görevliye saldırdı. 

Dehşet anları, saldırgan bir leoparın yoğun bir otoyolda bir adamın üzerine atlayarak onu yere düşürdüğünü gözler önüne serdi.

Görüntülerde, leoparın pençelerini adama geçirerek onu beton zemine savurduğu ve çevrede büyük paniğe neden olduğu görülüyor. Çevrede bulunan kişiler ellerindeki büyük sopalarla hayvanın dikkatini dağıtmaya çalışırken, adam da leoparın keskin pençelerinden kurtulmak için değerli birkaç saniye kazanıyor.

Olay, Hindistan’ın güneybatısındaki Anagodu yakınlarında, gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bir aracın çarptığı leopar yaralandı ve yol kenarındaki bir kanalda mahsur kaldı.

Hayvanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye bir kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralı leoparı yakalayarak tedavi edilmek üzere güvenli bir yere götürmeye çalıştı.

Kurtarma görevlileri, hayvanı etkisiz hale getirmek amacıyla güçlü bir sakinleştirici ilaç uyguladı. Ancak ilaç henüz tamamen etkisini göstermeden leopar aniden görevlilerden birine saldırdı.

Gerilim dolu görüntülerde, leoparın görevlinin üzerine doğru hızla koştuğu ve onu yere serdiği görülüyor. Hayvanın saldırıya geçmesiyle birlikte diğer ekip üyeleri hemen müdahale ederek meslektaşlarını kurtarmaya çalışıyor.

Leopar bir süre sonra adamı bıraktı. Sakinleştiricinin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte hayvan sendeleyerek yol kenarındaki kanala doğru uzaklaştı.

Kısa süre sonra leopar tamamen etkisiz hale gelerek yere yığıldı.

Orman Müdürlüğü ekipleri, bilincini kaybeden hayvanı güvenli şekilde yakaladı ve tedavi edilmek üzere bir ağa yerleştirdi. Daha sonra leoparın hastaneye götürülmesi için hazırlık yapıldı.

Saldırı sırasında yaralanan görevli de yaşadığı korku dolu olayın ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hindistan’da son dönemde büyük kedilerin insanlara yönelik saldırılarını bir kez daha gündeme getirdi.

Temmuz ayında Gujarat’ta bir adam, dehşet verici bir saldırı sırasında dişi bir aslanın hedefi olmuş ve hayatı için mücadele etmek zorunda kalmıştı.

Şoke edici görüntülerde, büyükbaş hayvan çobanının kanlar içinde kaldığı ve dev kedinin güçlü pençelerinden kurtulmaya çalıştığı görülmüştü.

Dişi aslan, adamı ön ayaklarının altında sıkıştırırken defalarca büyük dişlerini göstererek tehditkâr hareketlerde bulunmuştu.

Çevredeki kişiler hayvanı korkutup uzaklaştırmak için taş atmış ve yüksek sesle bağırmıştı. Ancak bu girişimler başlangıçta işe yaramamıştı.

Dişi aslan bir süre sonra kendi isteğiyle bölgedeki ormana doğru uzaklaşmıştı.

Dehşet anları kamerada! Yaralı Leopar kurtarma ekibine saldırdı
Dehşet anları kamerada! Yaralı Leopar kurtarma ekibine saldırdı
Dehşet anları kamerada! Yaralı Leopar kurtarma ekibine saldırdı

Hindistan, Leopar, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Dehşet anları kamerada! Yaralı Leopar kurtarma ekibine saldırdı - Son Dakika

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