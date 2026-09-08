Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika
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Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıla kadar hapsi isteniyor
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı ve mahkemeye sunuldu. Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soyer'in avukatları ise iddianamede müvekkilleriyle ilgili bölümün yalnızca bir paragraf ve 11 satırdan oluştuğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame mahkemeye sunuldu. Soyer'in avukatları, iddianamede müvekkilleriyle ilgili bölümün yalnızca bir paragraf ve 11 satırdan oluştuğunu açıkladı.

İDDİANAME MAHKEMEYE SUNULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kooperatif soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Soyer'in avukatları Murat Aydın, İsmet Köymen ve Defne Soyer de yaptıkları açıklamada, savcılığın iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sunduğunu belirtti.

SOYER'E 11 SATIR AYRILDI

Soyer'in avukatları, iddianamede eski belediye başkanıyla ilgili yalnızca bir paragraf bulunduğunu ve bu bölümün 11 satırdan oluştuğunu açıkladı.

Avukatların açıklamasına göre Soyer'in İzmir'de kooperatifleşmeyi teşvik eden sözleri, kooperatiflerde öne sürülen zimmet suçuna yardım kapsamında değerlendirildi. Soyer'in hukuk ekibi suçlamaları reddederek tutukluluğunun sona erdirilmesini talep etti.

AVUKATLARINDAN TAHLİYE TALEBİ

Soyer'in avukatları, dosyaya giren belgelerin müvekkillerinin suçsuzluğunu ortaya koyduğunu savundu. İddianamedeki suçlamaların maddi gerçeği yansıtmadığını öne süren hukuk ekibi, Soyer'in tahliye edilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Tunç Soyer, daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürütmüş ve 4 Temmuz 2025’te tutuklanmıştı. Mahkeme, ilerleyen süreçte Soyer hakkında tahliye kararı verdi.

Savcılık, aynı iddiaları farklı bir nitelemeyle yeniden soruşturma konusu yaparak Soyer’i 30 Aralık 2025’te “yedek tutuklama” kararıyla yeniden tutukladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak amacıyla İZBETON AŞ’yi sürece dahil etti ve bu projelerin bir bölümünü yapı kooperatiflerine devretti. Soruşturma, kooperatif üyelerinden usulsüz ve fazla para toplandığını, daire teslimlerinin taahhüt edilen sürelerde yapılmadığını ve hak sahiplerinin mağdur edildiğini öne sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Güncel, İzmir, Son Dakika

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