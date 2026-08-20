Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt - Son Dakika
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Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

Efsane futbolcu Roberto Carlos\'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
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Sosyal medyada günlerdir konuşulan “Roberto Carlos Müslüman oldu” iddiasına Brezilyalı futbol efsanesinden yanıt geldi. Hakkındaki söylentileri yalanlayan Carlos, İslam'a ve eşinin inancına duyduğu saygıyı vurgularken, “Müslüman olduğum yönündeki söylentiler doğru değil” diyerek tartışmaya son noktayı koydu.

Brezilyalı futbol efsanesi Roberto Carlos, hakkında son günlerde sosyal medyada hızla yayılan “Müslüman oldu” iddialarına açıklık getirdi. Carlos, İslam dinine ve Müslümanlara büyük saygı duyduğunu belirtirken, din değiştirdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“MÜSLÜMAN OLDU” İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Roberto Carlos'un Müslüman olduğu yönündeki iddialar, Brezilya'da bir din görevlisinin açıklamalarının ardından gündeme geldi.

Carlos'un Müslüman bir kadınla evlenmesi ve düğününde İslami geleneklere yer verilmesi de iddiaların sosyal medyada kısa sürede yayılmasına neden oldu.

Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

ROBERTO CARLOS İDDİALARI YALANLADI

Hakkındaki söylentilere son noktayı koyan Roberto Carlos, İslam'a duyduğu saygıyı dile getirerek Müslüman olmadığına dikkat çekti.

Roberto Carlos, Suudi Arabistan basınından Okaz gazetesine yaptığı özel açıklamada, “Eşimi namaz kılarken görmek harika ancak Müslüman olduğum yönündeki söylentiler doğru değil” ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

“İSLAM'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM”

Böylece dünya çapında geniş yankı bulan “Roberto Carlos Müslüman oldu” iddiası, futbolcunun kendi açıklamasıyla yalanlanmış oldu. Carlos, eşinin inancına saygı duyduğunu ve İslam'a karşı olumlu yaklaşımını sürdürdüğünü belirtti.

Roberto Carlos, Futbol, Dini, Spor, Son Dakika

Son Dakika Roberto Carlos Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt - Son Dakika

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