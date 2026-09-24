Netanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündeminde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündeminde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Netanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündeminde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşması öncesi ve sırasında sosyal medyada Netanyahu’ya yönelik tepkiler geniş yankı buldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesi ve sırasında sosyal medyada Netanyahu'ya yönelik tepkiler geniş yankı buldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Gazze'deki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla "#NetanyahuCenturysMurderer" etiketini kullanarak çok sayıda paylaşım yaptı. Kullanıcıların paylaşımlarında Gazze'deki insani durum ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları öne çıktı. Kısa sürede yoğun etkileşim alan etiket, Türkiye'nin yanı sıra dünya gündeminde de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Gazze ve Filistin konusunda yaptığı çağrılara da yer verildi. Kullanıcılar, Erdoğan'ın konuşmalarından bölümler ve Filistin'e ilişkin mesajlarını söz konusu etiketle birlikte paylaştı.

Öte yandan Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkması sırasında çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk ederek protestoda bulundu.

Kaynak: İHA
Birleşmiş MilletlerBinyamin NetanyahuDış PolitikaPolitikaİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
23:51
Hollanda Almanya’nın galibiyet hayallerini 902’de yıktı
Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı
23:46
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu’yu pür dikkat dinledi
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi
23:32
Yine yaptı babalığını Fatih Terim’den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
23:32
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
22:17
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 00:24:50. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei