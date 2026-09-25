Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki tatbikatta 17 askerden 14'ü öldü, soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki tatbikatta 17 askerden 14'ü öldü, soruşturma sürüyor

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Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki tatbikatta denize sürüklenen 17 askerden 14'ü hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı. Savunma Bakanlığı arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi, Başsavcılık soruşturmanın sürdüğünü ve 30'dan fazla askerin ifadesinin alındığını duyurdu.

Kazakistan'da Hazar Denizi'nde dün düzenlenen tatbikat sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle denize sürüklenen 17 askerden 14'ü hayatını kaybetti, 3 asker kurtarıldı.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat sırasında Hazar Denizi'ne savrulan askerleri arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde 2 askerin daha denizde cesedine ulaşıldığı belirtildi. Böylece Hazar Denizi'nde eğitim ve muharebe görevinin gerçekleştirildiği sırada hava koşullarının aniden kötüleşmesi sonucu denize sürüklenen 17 askerden 14'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün ise kurtarıldığı kaydedildi.

Soruşturma sürüyor

Kazakistan Başsavcılığından yapılan açıklamada da Mangistau eyaletindeki tatbikat sırasında askerlerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 30'dan fazla askerin ifadesinin alındığı ve 12 ayrı bilirkişi incelemesinin başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, askeri görevlerini ihmalkar şekilde yerine getirdikleri, hava koşullarını dikkate alarak personelin güvenliğini sağlamak için gerekli kontrol ve tedbirleri almadıkları ve kurtarma çalışmalarını gerektiği şekilde organize etmedikleri şüphesi bulunan yetkililerin saptandığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma sonucunda tüm şüpheliler hakkında hukuki değerlendirme yapılacağı ve gerekli adli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

Kazakistan'da tatbikat sırasında hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül Ulusal Yas Günü ilan edilmişti.

Ülke genelinde bayraklar yarıya indirilmiş, tüm konser ve eğlence programları iptal edilmişti.

Kaynak: AA
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