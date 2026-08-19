Netanyahu: Güneye doğru inen Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırının ardından Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN GÜNEYE DOĞRU İLERLEYEN BİR ASKERİ TAHKİMATINA TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ”

Netanyahu, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarının arkasında Türkiye'nin bölgedeki olası askeri varlığına duyulan itirazın yattığını iddia etti.

Ankara’nın Suriye'de bir askeri üs kurma çabasında olduğunu iddia eden ve buna izin vermeyeceklerini savunan Netanyahu, "Türkiye'nin güneye doğru ilerleyen bir askeri tahkimatına tahammül etmeyeceğiz. Bunu genel hatlarıyla açıkça ifade ettik" dedi.

"MESAJI DUYMADILAR, DAHA İYİ ANLAMALARINI SAĞLADIK"

Netanyahu, Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yapılan saldırıyı ise Ankara’ya yönelik bir ‘uyarı’ olarak nitelendirdi.

Netanyahu, "Türkiye'nin Halep yakınlarında bir havaalanında kendini yerleştirme niyetinde olduğunu gördük. Bir mesaj ilettik, ancak görünüşe göre bunu duymadılar. Bu yüzden onu daha iyi anlamalarını sağladık" ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkililer, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.