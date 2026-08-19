Trump'tan Kanada Ürünlerine Gümrük Vergisi Süresi

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere yerel saatle çarşamba sabahından itibaren uygulanması planlanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergilerini üç günlüğüne durdurduğunu açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu kararı Kanada ile sağlanan uzlaşma üzerine aldığını belirtti.

Paylaşımında Trump, "Yarın sabah yürürlüğe girmesi planlanan Kanada'ya yönelik yüzde 50'lik gümrük vergilerini, belgelerin nihai hale getirilmesine bağlı olmak kaydıyla, ABD ile Kanada'nın bir anlaşmaya varmış olması nedeniyle üç günlük bir süre için askıya aldım." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, geçen ay Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. bölümü uyarınca Kanada menşeli belirli ürünlere ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören üç ayrı başkanlık bildirisini imzaladığı kaydedilmişti.

Her bir bildirinin Kanada'dan ithal edilen farklı ürün gruplarına yüzde 50 oranında ek vergi getirdiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda şaraptan hokey sopalarına ve çimentoya kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu bildirilmişti.

Açıklamada söz konusu tarifenin 19 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği aktarılmıştı.