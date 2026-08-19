Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı - Son Dakika
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Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

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Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi, sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Seyhan ilçesindeki ikamette özel harekat destekli arama devam ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, dün yaptığı bir paylaşımda, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" demişti.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un ikametine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından şüphelilerin için işlemler başlatılırken, olay yerine çok sayıda ekip takviye edildi.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

KUYTUL ÇİFTİ EMNİYETE GÖTÜRÜLÜYOR

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü. 

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Operasyonun gerçekleştiği Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Kuytul’un evinin bulunduğu sokak ve çevresinde, çevik kuvvet ile özel harekat polisleri koordineli şekilde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, ekiplerin söz konusu ikametteki arama çalışmaları detaylı bir şekilde sürdürülüyor. 

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

OKTAY SARAL, "SIRA SANA DA GELECEK" DEMİŞTİ

Süleymancılar'a yönelik operasyona tepki gösteren Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki göstermişti. Saral, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" ifadesini kullanmıştı.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Buda çok fazla hoplayıp Zıplamaya başlamıştı demek sıra buna geldi 8 3 Yanıtla
  • Mesut Korkut Mesut Korkut:
    çok şükür 7 3 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    hele şükür 7 3 Yanıtla
  • ERTUĞRUL ERSOY ERTUĞRUL ERSOY:
    Hükümete karşı olanlar alınıyor ama hükümete Oy verenler Tutuklanmıyor Adalet nerede 3 7 Yanıtla
  • Ahmet Ergin Ahmet Ergin:
    asıl menzili alın bakalım 3 4 Yanıtla
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