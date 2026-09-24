Milyonların heyecanla beklediği EuroLeague bu akşam başlıyor - Son Dakika
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Milyonların heyecanla beklediği EuroLeague bu akşam başlıyor

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Milyonların heyecanla beklediği EuroLeague bu akşam başlıyor
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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk hafta maçları, bu akşam ve 25 Eylül Cuma günü oynanacak. EuroLeague'de 8 sezon sonra 3 Türk temsilcisi mücadele edecek. Anadolu Efes, bu akşam Barcelona'ya konuk olacak. Beşiktaş, 25 Eylül Cuma günü Valencia Basket'i konuk ederken, Fenerbahçe Tarfin aynı gün Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2026-2027 sezonu, bu akşam oynanacak karşılaşmalarla start alacak.

EUROLEAGUE'DE YENİ SEZON BAŞLIYOR

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 20 takım mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre 38 hafta oynanacak normal sezon, 16 Nisan 2027'de tamamlanacak. Play-in müsabakaları 20-23 Nisan 2027, play off serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyonun belirleneceği Dörtlü Final organizasyonu, 28-30 Mayıs 2027'de düzenlenecek.

Milyonların heyecanla beklediği EuroLeague bu akşam başlıyor

8 SEZON SONRA 3 TÜRK TAKIMI 

Basketbol Avrupa Ligi'nde 8 sezon sonra 3 Türk ekibi mücadele edecek.  Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin'in yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin temsilci sayısı, Beşiktaş'ın özel davetle lige dahil edilmesiyle 3'e yükseldi. Avrupa Ligi'nde en son 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka olmak üzere 3 Türk takımı yer almıştı. 2012-2013 sezonunun ardından EuroLeague'e dönen Beşiktaş, ilk maçında 25 Eylül Cuma günü İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek. Anadolu Efes bu akşam Barcelona (İspanya) deplasmanında sezonu açarken, Fenerbahçe Tarfin ise 25 Eylül'de İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Karşılaşmalar S Sport'tan izlenebilecek. 

Milyonların heyecanla beklediği EuroLeague bu akşam başlıyor

20 TAKIMLI FORMAT DEVAM EDİYOR

Geçen sezon takım sayısının 18'den 20'ye yükseltildiği Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunda da 20 ekip mücadele edecek. Beşiktaş'ın organizasyona dahil olmasıyla Fransa ekibi Monaco ise bu sezon Avrupa Ligi'nde yer alamayacak.

10 ÜLKEDEN 20 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunda 10 ülkeden 20 takım yer alacak. İspanya, organizasyonda 4 takımla en fazla temsilciye sahip ülke olurken Türkiye 3 ekiple mücadele edecek. Fransa, Sırbistan, İtalya, Yunanistan ve İsrail'den 2'şer, Almanya, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise birer takım yer alacak.

EuroLeague'de bu sezon yer alacak takımlar şöyle:

  • İspanya: Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, Baskonia
  • Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş
  • Fransa: Paris Basketbol, LDLC ASVEL
  • Sırbistan: Kızılyıldız, Partizan
  • İtalya: Armani Olimpia Milan, Virtus Bologna
  • Yunanistan: Panathinaikos AKTOR, Olympiakos
  • İsrail: Maccabi Rapyd, Hapoel IBI
  • Almanya: Bayern Münih
  • Litvanya: Zalgiris
  • Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai Basketbol

PLAY-İN SİSTEMİ SÜRECEK

Avrupa Ligi'nde play-off'lara katılacak son iki takım, bu sezon da play-in müsabakalarıyla belirlenecek. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler doğrudan play-off bileti alacak. Normal sezonu 7, 8, 9 ve 10. basamakta bitiren takımlar ise kalan iki play-off bileti için play-in'de mücadele edecek. Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki karşılaşmanın galibi, 7. sıradan play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9. ile 10. sıradaki takımlar arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

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