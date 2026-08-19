Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası - Son Dakika
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Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

Beyaz Saray\'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski televizyon sunucusu ve özel asistanı Natalie Harp ile kurduğu yakın ilişki, Washington'da yeniden gündemde. Trump'ın yanından ayrılmadığı, sosyal medya paylaşımlarını hazırladığı ve başkana haber ve yorumları ulaştırdığı belirtilen Harp'ın etkisi, First Lady Melania Trump'ın kamuoyu önündeki düşük profiliyle de ilişkilendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri haline gelen Natalie Harp'ın Beyaz Saray'daki etkisi ve Trump ile arasındaki sıra dışı yakınlık ABD kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Eski bir televizyon sunucusu olan 35 yaşındaki Harp'ın Trump'ın günlük programından sosyal medya faaliyetlerine kadar birçok konuda aktif rol üstlendiği, başkana dışarıdan gelen mesajların iletilmesinde ve toplantıların organize edilmesinde de etkili olduğu belirtiliyor. Harp'ın Trump'a sürekli yakın olması nedeniyle bazı çevrelerde "Trump'ın kapı bekçisi" olarak nitelendirildiği aktarılıyor.

Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

"YÜZDE 100 SADIK OLMASINDAN HOŞLANIYOR"

CNN'e konuşan Beyaz Saray'dan bir danışman, Trump'ın Harp'ın kendisine gösterdiği ilgiden ve bağlılıktan hoşlandığını belirtti.

Danışman, Harp'ın Trump'a karşı "hiç tereddüt etmediğini ve onu sorgulamadığını" söyledi.

Harp'ın Trump'ın seyahatlerinde de sık sık yanında bulunduğu ve başkana ulaşmak isteyen kişiler açısından önemli bir aracı konumuna geldiği ifade ediliyor.

Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

TRUMP'IN SOSYAL MEDYA VE BİLGİ AKIŞINDA ETKİLİ

Harp'ın Trump'ın Truth Social hesabındaki paylaşımların hazırlanmasında rol aldığı ve başkana internetten seçilen haber ve yazıları basarak ulaştırdığı belirtiliyor.

Bu nedenle kendisine Beyaz Saray çevresinde "insan yazıcı" anlamına gelen "human printer" lakabı takıldığı aktarılıyor. Harp'ın Trump'ın günlük olarak okuduğu içeriklerin seçilmesinde de etkili olduğu ileri sürülüyor.

Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

TRUMP'A "SEN BENİM İÇİN HER ŞEYSİN" NOTU İDDİASI

New York Times gazetecileri Maggie Haberman ve Jonathan Swan'ın Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump adlı kitabında Harp'ın Trump'a özel notlar bıraktığı öne sürüldü.

Kitapta, Harp'ın Trump'ın kişisel alanlarına bıraktığı notlardan birinde "Benim için önemli olan tek şey sensin" anlamına gelen ifadeler kullandığı iddia edildi.

Trump'ın da Harp'ın kendisine olan bağlılığını övdüğü ve onun kendisini ailesi kadar önemsediğini düşündüğünü söylediği aktarıldı.

Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

MELANİA TRUMP'I RAHATSIZ ETTİ

Trump'ın biyografi yazarı Michael Wolff ise Harp'ın başkanın çevresindeki konumunun Melania Trump ile ilişkisine de yansıdığını öne sürdü.

Wolff'a göre Melania Trump, Harp'ın bulunduğu ortamlarda yer almamayı tercih ediyor. Biyografi yazarı, Harp'ın Trump'ın çevresindeki sürekli varlığının First Lady'nin özellikle 2024 seçim kampanyasında eşine daha az eşlik etmesinin nedenlerinden biri olduğunu iddia etti.

Ancak bu iddialar Beyaz Saray tarafından kabul edilmiş değil. Trump yönetimi, Wolff'un ortaya attığı çeşitli iddiaları daha önce sert biçimde reddetti.

Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

TRUMP'IN TÜRKİYE DÖNÜŞÜNDE DE YANINDAYDI

Harp'ın Trump'ın uluslararası seyahatlerinde de başkana eşlik ettiği biliniyor. ABD hükümetinin resmi kayıtlarında da Harp'ın Trump'ın seyahatleri sırasında başkanın beraberindeki ekipte yer aldığı görülüyor.

Son dönemde Harp'ın, Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesinden dönüş yolunda uçak değiştirmesi sırasında yanında bulunan sınırlı sayıdaki isimden biri olduğu da gündeme geldi.

Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

DEMOKRAT SENATÖRÜN SÖZLERİ BEYAZ SARAY'I KIZDIRDI

Harp'ın Trump üzerindeki etkisi, Demokrat Partili Georgia Senatörü Jon Ossoff'un açıklamalarının ardından yeniden tartışma konusu oldu.

Ossoff, Trump'ın başkanlık görevleri yerine Beyaz Saray'daki balo salonu projesi ve Katar Emiri tarafından hediye edildiği belirtilen uçakla ilgilendiğini söyleyerek Harp'a da gönderme yaptı.

Bu sözler Beyaz Saray çevresinden sert tepki gördü. Trump yönetiminin iletişim ekibi Ossoff'u hedef alırken, Trump da senatör hakkında küçümseyici ifadeler kullandı.

Beyaz Saray'a yakın bazı kaynaklar ise yönetimin tepkisinin arkasında Melania Trump'ın bu tür spekülasyonlardan rahatsız olmasının da bulunduğunu ileri sürdü.

Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

"TRUMP'A ULAŞMAK İÇİN HARPTAN GEÇMEK GEREKİYOR"

Michael Wolff, Harp'ın Trump'ın çevresindeki etkisini anlatırken, onun yalnızca bir asistan olmaktan öteye geçtiğini savunuyor.

Wolff'a göre Harp, Trump'ın personelinin yanı sıra ailesinin de önüne geçen bir konuma ulaşmış durumda. Trump'ın çevresindeki bu olağanüstü yakınlık, Harp'ın başkan üzerindeki etkisinin Washington'da neden bu kadar tartışıldığını da ortaya koyuyor.

Trump'ın Harp'a duyduğu güven ve Harp'ın başkana yönelik yoğun bağlılığı, ikilinin ilişkisinin Beyaz Saray'ın en çok konuşulan güç dengelerinden biri haline gelmesine neden oluyor.

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Son Dakika ABD Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası - Son Dakika

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