Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Asensio kararı bardağı taşırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Asensio kararı bardağı taşırdı

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Turun kaderi Fransa'daki rövanşa kalırken, karşılaşmanın ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştiriler arttı. Özellikle oyuncu değişiklikleri ve Marco Asensio'nun yedek bırakılması tepki çekti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler böylece Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için Fransa'da oynanacak rövanşa odaklandı.

İSMAİL KARTAL'A TEPKİLER ARTTI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın tercihleri tartışma konusu oldu. Özellikle maç içerisindeki oyuncu değişiklikleri eleştirilerin odağında yer aldı. Kartal'ın kritik Lyon karşılaşmasına Marco Asensio'yu yedek kulübesinde başlatması da en fazla tepki çeken tercihlerinden biri oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, böylesine kritik bir karşılaşmada Asensio'nun ilk 11'de değerlendirilmesi gerektiği yönünde yorumlarda bulundu. Kartal'ın rövanş karşılaşmasında nasıl bir ilk 11 ve oyun planıyla sahaya çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Marco Asensio, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Asensio kararı bardağı taşırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Asensio kararı bardağı taşırdı - Son Dakika
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