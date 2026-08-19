Şehit yakınları ve gazilerin 38 gündür süren oturma eylemine müdahale

Er şehit yakınları ve er gaziler, Güvenpark'ta sürdürdüğü oturma eylemine 38'inci gününde polis müdahale etti. Polis ekipleri sabah erken saatlerde alanda bulunan gazi ve şehit yakınlarını gazi uyum evine götürdü. Güvenpark, bariyerler ile kapatıldı.

MÜDAHALE, 38. GÜNDE GELDİ

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerinin, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta sürdürdüğü oturma eylemine 38'inci gününde polis müdahale etti.

Polis ekipleri, saat 04.45 sıralarında Güvenpark'a operasyon düzenledi. Müdahale sırasında alanda bulunan er şehit aileleri ve er gazilerinin, polis ekiplerince Güvenpark'tan çıkarılarak gazi uyum evine götürüldü.

GÜVENPARK KAPATILDI

Müdahalenin ardından Güvenpark polis bariyerleriyle kapatıldı.

Alandan çıkarılan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Bu ülkede gazi olmak değil, terörist olmak gerekirmiş, adam gibi yaşayabilmek için" dedi.