Şehit yakınları ve gazilerin 38 gündür süren oturma eylemine müdahale - Son Dakika
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Şehit yakınları ve gazilerin 38 gündür süren oturma eylemine müdahale

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Ankara Güvenpark'ta er şehit yakınları ve er gazilerin "eşit özlük hakları" talebiyle 38 gündür sürdürdüğü oturma eylemine polis sabah saatlerinde müdahale etti. Ekipler, alandaki gazi ve şehit yakınlarını gazi uyum evine götürdü, parkı bariyerlerle kapattı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu müdahale sonrası tepki gösterdi.

Er şehit yakınları ve er gaziler, Güvenpark'ta sürdürdüğü oturma eylemine 38'inci gününde polis müdahale etti. Polis ekipleri sabah erken saatlerde alanda bulunan gazi ve şehit yakınlarını gazi uyum evine götürdü. Güvenpark, bariyerler ile kapatıldı.

Şehit yakınları ve gazilerin 38 gündür süren oturma eylemine müdahale

MÜDAHALE, 38. GÜNDE GELDİ

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerinin, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta sürdürdüğü oturma eylemine 38'inci gününde polis müdahale etti.

Polis ekipleri, saat 04.45 sıralarında Güvenpark'a operasyon düzenledi. Müdahale sırasında alanda bulunan er şehit aileleri ve er gazilerinin, polis ekiplerince Güvenpark'tan çıkarılarak gazi uyum evine götürüldü.

Şehit yakınları ve gazilerin 38 gündür süren oturma eylemine müdahale

GÜVENPARK KAPATILDI

Müdahalenin ardından Güvenpark polis bariyerleriyle kapatıldı.

Alandan çıkarılan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Bu ülkede gazi olmak değil, terörist olmak gerekirmiş, adam gibi yaşayabilmek için" dedi.

Şehit yakınları ve gazilerin 38 gündür süren oturma eylemine müdahale
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehit yakınları ve gazilerin 38 gündür süren oturma eylemine müdahale - Son Dakika

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