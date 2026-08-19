Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu - Son Dakika
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Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
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DEM Parti milletvekillerinin, Suriye’de YPG üyesi olduğu belirtilen bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla başlattığı “saç örme” eylemine katılan hemşire İkra Avcı, hakkında açılan “terör örgütü propagandası yapmak” davasından beraat etmesine rağmen meslekten ihraç edildiğini duyurdu. Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki göstererek, “Bir kadın cinayetine sessiz kalmadım. Bunun bedeli ise benim için mesleğim oldu. Hakkım haram olsun.” dedi.

DEM Parti milletvekillerinin, Suriye’de YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla başlattığı “saç örme” eylemine katılan hemşire İkra Avcı, hakkında açılan “terör örgütü propagandası yapmak” davasından beraat etmesine rağmen mesleğinden olduğunu duyurdu. Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki göstererek, “Hakkım haram olsun” ifadelerini kullandı.

SAÇ ÖRME EYLEMİNE KATILMIŞTI

Suriye'nin Rakka kentinde bir kadın savaşçının saç örgüsünün kesilerek teşhir edilmesinin ardından sosyal medyada kadınların saçlarını örerek tepki gösterdiği dayanışma eylemi Türkiye'de de gündem oldu. DEM Parti milletvekillerinin çağrılarıyla yayılan eyleme Kocaeli'de hemşire olarak görev yapan İkra Avcı da saçını ördüğü bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

HAKKINDA “ÖRGÜT PROPAGANDASI” DAVASI AÇILDI

Avcı'nın paylaşımının ardından hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Bir süre görevinden uzaklaştırılan Avcı, daha sonra “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandı. Avcı ise paylaşımının kadınlara yönelik şiddete tepki amacı taşıdığını ve suç teşkil etmediğini savundu.

Süreç kapsamında gözaltına alınan Avcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

DAVADAN BERAAT ETTİ

İkra Avcı hakkında açılan adli dava 21 Mayıs 2026'da beraat kararıyla sonuçlandı. Böylece Avcı, “terör örgütü propagandası” suçlamasından beraat etmiş oldu.

Ancak adli sürecin sona ermesine rağmen idari soruşturma devam etti. Avcı, çalıştığı hastanenin idari soruşturma kapsamında meslekten ihracını talep ettiğini açıklayarak avukatının karara karşı gerekli itirazları yapacağını duyurdu.

Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

“BUNUN BEDELİ MESLEĞİM OLDU”

Avcı, son açıklamasında ise meslekten atıldığını duyurarak yaşadığı sürece tepki gösterdi. Kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete sessiz kalmadığını belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kadın cinayetine sessiz kalmadım. Kadınların öldürülmesine, şiddete ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için saçımı ördüm. Bunun bedeli ise benim için mesleğim oldu. Hakkım haram olsun...”

Avcı'nın yaşadığı süreç, adli davadan beraat etmesine rağmen idari soruşturma sonucunda mesleğini kaybetmesiyle yeniden gündeme geldi. Haziran ayında da görevden uzaklaştırma kararının iki ay daha uzatıldığı bildirilmişti.

Sosyal Medya, DEM Parti, Türkiye, Suriye, Güncel, Medya, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Fatih mehmet yıldız Fatih mehmet yıldız:
    abartılıyor mu bazı şeyler? onca yıllık emek böyle kolay heba edilmemeli 5 14 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    ne gerek vardı bir paylaşım için değer miydi. iş veren özel veya kamu Allah vicdan versin 3 6 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Darısı işten kaçan taşeronların başına 1 0 Yanıtla
  • egemen uğurlu egemen uğurlu:
    hemşire misin yolsa hemşeri misin 0 0 Yanıtla
  • Yiğidin Harmanolduğu yer Yiğidin Harmanolduğu yer:
    ee bir yiğitlik yapıyorsan eyleme katılıyorsan sonucuna da katlanacaksın, ağlama zırlama olmaz dik durup yaptığın arkasında duracaksın, yoksa bu tür eylemlere katılmayacaksın. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu - Son Dakika
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