Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni - Son Dakika
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Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni

Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
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Bitcoin (BTC) 70 bin dolara dayanarak haziran başından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Haftalardır süren sıkışmayı bitiren hamle ise Washington'dan geldi.

Kripto piyasası bugün sert biçimde hareketlendi. Lider kripto para Bitcoin gün içinde 69 bin 895 dolara kadar yükseldi. Yayım sırasında 68 bin 450 dolardan işlem gören varlık, günlük bazda yüzde 5,6 kazançta bulunuyor. Fiyat aynı gün 64 bin 117 dolara kadar gerilemişti, dolayısıyla dipten zirveye hareket yaklaşık 5 bin 800 doları buldu. Yükselişi tetikleyen gelişme, ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım programını en az iki katına çıkarma kararı oldu.

Yükseliş kripto piyasasının geneline yayıldı. Ethereum (ETH) aylar sonra ilk kez 2000 doları aşarak 2120 dolara kadar çıktı ve yayım sırasında 2085 dolardan işlem gördü. Geçen hafta birkaç kez 1 doların altına inen XRP de bu seviyeyi geri aldı ve 1,06 dolara yükseldi.

TASFİYELERDE 1,2 MİLYAR DOLARLIK REKOR

Sert hareket türev piyasasında büyük bir temizliğe yol açtı. Verilere göre yalnızca bir saat içinde 1,2 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Bu tutarın 1,14 milyar doları kısa pozisyonlardan geldi. Kısaca düşüş bekleyen yatırımcılar zarar yazdı. Varlık bazında en büyük kayıp 680 milyon dolarla Bitcoin'de, ardından 425 milyon dolarla Ethereum'da görüldü.

HAZİNE GERİ ALIM TUTARINI 4 MİLYAR DOLARA ÇIKARIYOR

Yükselişin tetikleyicisi Washington'dan geldi. ABD Hazine Bakanlığı, 9 Eylül'den itibaren her bir tahvil geri alım işleminin üst sınırını 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkaracağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında adımın, piyasa katılımcılarının yoğun ilgi gösterdiği uzun vadeli tahvil segmentinde daha güçlü likidite desteği sağlama amacı taşıdığını belirtti.

Karar tahvil piyasasında anında karşılık buldu. Salı günü yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine çıkan 30 yıllık ABD tahvil getirisi, duyurunun ardından 9 baz puan gerileyerek yüzde 5,19'a indi. Getirilerdeki gevşeme hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıkları destekledi. One Point BFG Wealth Partners'ın yatırım direktörü Peter Boockvar ise adımın sınırlarına dikkat çekti. Boockvar, adımın borcun kapatılması anlamına gelmediğini yalnızca tahvillerin vade takviminin yeniden düzenlenmesi olduğunu söyledi.

Zamanlama da dikkat çekici. ABD'nin ulusal borcu 40 trilyon dolarlık sembolik eşiğe yaklaşıyor. Bir piyasa kaynağının aktardığına göre son 12 ayda yalnızca borcun faiz ödemeleri 1,4 trilyon dolara ulaştı ve bu tutar 2020'den bu yana üçe katlandı.

STABLECOİN ARZI MAYISTAN BERİ 14 MİLYAR DOLAR AZALDI

Yükselişin kalıcılığı konusunda uyarı da geldi. Bitfinex analistleri, borsalardaki stablecoin arzının mayıstan bu yana 14 milyar dolar azaldığına dikkat çekti. Stablecoin arzı, piyasada alım için bekleyen hazır sermayeyi gösteriyor ve bu havuzun daralması yatırımcıların henüz büyük fırsat görmediği anlamına geliyor. Analistler, stablecoin arzı yön değiştirmedikçe ralliyi fonsuz kalmakla nitelendirdi.

CryptoQuant'ın stablecoin arz oranı göstergesi de aynı tabloyu doğruluyor. Bitcoin'in piyasa değerini toplam stablecoin piyasa değerine oranlayan gösterge, 30 Haziran'daki 9,82 seviyesinden 11,69'a yükseldi. Oranın yükselmesi borsalardan stablecoin çıkışını işaret ediyor. Göstergenin bu yılki en yüksek değeri ise 14 Ocak'ta 12,83 olarak kaydedilmişti.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni - Son Dakika

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