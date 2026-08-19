Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun

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Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Diario Sport'un haberine göre Fenerbahçe ile Barcelona, 31 yaşındaki Hırvat kalecinin transferi için yürüttükleri görüşmelerde önemli mesafe katetti.

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Dominik Livakovic'in yeni adresi Barcelona olabilir. Diario Sport'un haberine göre Katalan devi ile Fenerbahçe arasında bir süredir devam eden transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat edildi. Barcelona'nın Livakovic'i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladığı daha önce gündeme gelmişti. Son gelişmeyle birlikte tarafların anlaşmaya bir adım daha yaklaştığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE 3-4 MİLYON EURO BEKLİYOR

Daha önce Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe'nin Livakovic'in transferinden 3 ila 4 milyon euro arasında net bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. Hırvat kalecinin eski kulübü Dinamo Zagreb'in de transfer için Fenerbahçe ile temaslarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Fenerbahçe'nin 2023 yazında Dinamo Zagreb'den 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Livakovic'in sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. 31 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe formasıyla 74 karşılaşmada görev yaptı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun - Son Dakika
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