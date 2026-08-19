Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Tottenham forması giyen Richarlison geldi. 29 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu sarı-kırmızılılara önerildi. Galatasaray yönetimi ise Richarlison transferi konusunda şu ana kadar herhangi bir adım atmadı.

GALATASARAY'DAN HABER BEKLİYOR

Richarlison'un Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılıların transfer konusunda vereceği kararı beklediği ifade edildi.

EVERTON DA DEVREDE

Richarlison için eski kulübü Everton da harekete geçti. İngiliz ekibinin Brezilyalı yıldızı yeniden kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe aldığı belirtildi. Tottenham formasıyla geçen sezon 43 karşılaşmaya çıkan Richarlison, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİNDE SON YIL

Tottenham ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Richarlison'un güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.