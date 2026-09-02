ABD'yi ayağa kaldıran saldırgan! Cinayetten önce yaptıkları kan dondurdu

New York'un en kalabalık noktalarından Times Square'de Bank of America yöneticisi Erin Piacenti'nin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren 49 yaşındaki Pamela Cisneros'un olaydan önce evinde kaydedilen videosunda, elinde iki büyük bıçakla dans ettiği görülüyor.

İKİ BIÇAKLA DANS ETTİ

Ortaya çıkan görüntülerde Cisneros, evinde iki elinde tuttuğu bıçaklarla müzik eşliğinde dans ediyor. Kadının bıçakları havaya kaldırarak hareketler yaptığı anlar kameraya yansıyor.

Söz konusu görüntüler, Cisneros'un Times Square'de iki kişiye saldırırken ve daha sonra polisle karşı karşıya geldiğinde de iki büyük bıçak taşıması nedeniyle dikkat çekti. New York polisi, saldırı sırasında Cisneros'un alışveriş çantasından iki bıçak çıkardığını açıkladı.

ÖNCE 68 YAŞINDAKİ ADAMI BIÇAKLADI

Polisin açıklamasına göre Cisneros, Times Square'de önce 68 yaşındaki bir erkeği karnından bıçakladı. Ardından kısa süre içerisinde Bank of America'da başkan yardımcısı olarak görev yapan 32 yaşındaki Erin Piacenti'ye saldırdı.

Karnından bıçaklanan Piacenti hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 68 yaşındaki diğer yaralının ise hayatta olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Polis saldırıların rastgele ve herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleştirildiğini belirtti.

POLİSLERE BIÇAKLARLA İLERLEDİ

Saldırının ardından polis ekipleri Cisneros'u Times Square'de iki bıçakla karşılarında buldu. Polislerin yaklaşık 4 dakika boyunca bıçakları bırakması yönündeki çağrılarına rağmen Cisneros silahlarını bırakmadı.

Polisin elektroşok silahıyla müdahalesi de kadını durdurmadı. Cisneros'un iki bıçağı sallayarak polislerin üzerine ilerlemesi üzerine iki polis memuru ateş açtı. Vurulan Cisneros hayatını kaybetti.

BANK OF AMERICA'DA BAŞKAN YARDIMCISIYDI

Hayatını kaybeden Erin Piacenti'nin 32 yaşında olduğu ve Bank of America'da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. Hukuk eğitimi alan Piacenti'nin eşiyle kısa süre önce ikinci evlilik yıl dönümünü kutladığı ve New Jersey'de yeni bir ev satın aldığı aktarıldı. New York polisi olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.