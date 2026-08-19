Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede - Son Dakika
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Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı Kuytulcular'a yönelik yürütülen soruşturmada kayyum atanan 5 şirketin isimleri belli oldu. 5 şirketler arasında “Levent Börek” markasıyla bilinen firmanın da olması dikkat çekti.

Adana'da kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağında ise 5 şirkete kayyım atandı.

32 KİŞİYE ŞAFAK VAKTİ GÖZALTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma doğrultusunda kolluk kuvvetleri şafak vakti harekete geçti. Furkan Vakfı yöneticileri ve üyelerini kapsayan operasyonda toplam 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı baskınlarda vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

200 ŞUBELİ LEVENT BÖREK'E KAYYIM

Soruşturmanın en çok dikkat çeken boyutu ise şirketlere yönelik alınan mali tedbir kararları oldu. Örgütün finansal faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 firmanın yönetimine mahkeme kararıyla kayyım atandı. Bu şirketler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı, geniş bir bayilik ağına sahip olan Levent Börek öne çıktı.

Geçmişi 1968 yılına dayanan ve Adana merkezli olarak kurulan ünlü marka, son yıllarda uyguladığı hızlı bayilik sistemiyle adını duyurmuş ve Türkiye çapında 200'ü aşkın şubeye ulaşmıştı.

Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

KAYYIM ATANAN DİĞER ŞİRKETLER

Levent Börek markasını bünyesinde barındıran şirketin yanı sıra, aynı soruşturma dosyası kapsamında yönetimine el konulan 5 şirket şu şekilde sıralandı:

  • Mustafa Levent TAMTÜRK’ün yetkilisi ve ortağı olduğu, kamuoyunda “Levent Börek” markasıyla bilinen MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
  • Ali KÜRERİ’nin yetkilisi ve ortağı olduğu Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi,
  • İsmail KARADENİZ’in yetkilisi ve ortağı olduğu Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
  • Mahfuz ÇAMLI’nın yetkilisi ve ortağı olduğu Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi,
  • Mustafa FİDAN’ın yetkilisi ve ortağı olduğu GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketine kayyım atanmıştır.
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

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Son Dakika Gündem Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Cemaat cemaat değil mübarek Holding 11 1 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    darısı menzile adamın altındaki araba 25 milyon gerisini siz düşünün 7 3 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Para lazom para. 2 2 Yanıtla
  • günahkar kisi5 günahkar kisi5:
    KONUSMAK YASAKLANMIŞTIR. 0 0 Yanıtla
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