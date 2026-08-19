Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç\'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş\'in ifadesi ortaya çıktı
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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik bıçaklı saldırının ardından adliyeye sevk edilen eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adliye girişinde "Çok pişmanım, yaşadığına çok seviniyorum" diyen Keleş'in emniyetteki ifadesi, saldırının arkasındaki ilçe başkanlığı krizini ortaya çıkardı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak kaçan ve daha sonra teslim olan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile olayda dahli olan oğlu dahil diğer 4 şüpheli emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“YAŞADIĞINA ÇOK SEVİNİYORUM"

Zanlı Keleş, adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının sorularına, "Pişmanım, bilerek yapmadım. Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" şeklinde cevap vererek dikkat çeken ifadeler kullandı.

OĞLU İLE BİRLİKTE TUTUKLANDI

Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş çıkartıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Keleş’in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Keleş, ifadesinde yaklaşık bir ay öncesine kadar CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olduğunu söyledi. Kendi anlatımına göre ilçe yönetiminin feshedilmesinin ardından CHP üyeliğinden istifa eden Keleş, daha sonra Yeni Parti’ye geçti.

Keleş, eski CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in de kendisinden yaklaşık 15 gün önce Yeni Parti’ye katıldığını belirterek, Meriç’le Oğuzeli’nde bir çay ocağında görüştüğünü anlattı.

Keleş’e göre Meriç bu görüşmede kendisine “Sen seçilmiş bir kişisin. Ben de geçtim, sen de Yeni Parti’ye gel. Bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim.” dedi. Ancak Keleş’in beklediği ilçe başkanlığı ataması gerçekleşmedi.

FİTİLİ “KOLTUK BEKLENTİSİ” ATEŞLEDİ

Keleş’in anlatımına göre siyasi gerilim de bu noktada başladı. İlçe başkanlığına atanmayı beklerken başka bir kişinin görevlendirileceğine ilişkin duyum aldığını söyleyen Keleş, bunun üzerine Melih Meriç’i aradığını belirtti.

Meriç’in kendisine “Ben senin işini yapacağım, merak etme, bekle” dediğini öne süren Keleş, daha sonra Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı ile de telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Keleş, il başkanına Oğuzeli’ne “AK Partili birinin atanacağını” söylediğini ve görüşmenin tartışmaya dönüştüğünü anlattı.

“SEN BENİM ATADIĞIM İL BAŞKANIYLA NASIL BÖYLE KONUŞURSUN?”

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden biri bu telefon görüşmesinin hemen sonrasına ilişkindi. Keleş, il başkanıyla yaptığı tartışmadan yaklaşık 5-10 dakika sonra Melih Meriç’in kendisini aradığını iddia etti. Keleş’in beyanına göre Meriç, il başkanıyla yaptığı görüşmeye tepki göstererek kendisine ağır küfürler etti ve nerede olduğunu sordu.

Keleş, Meriç’in kendisine, “Sen benim atadığım il başkanıyla nasıl böyle konuşursun, nasıl münakaşaya girersin, neredesin, yanına geleceğim” dediğini ileri sürdü. Bir gün sonra ise Keleş’in yerine başka bir kişinin Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanı olarak atandığı belirtildi.

KAVGADAN SONRA BARIŞTILAR

Keleş’in ifadesine göre taraflar arasındaki kriz daha sonra geçici olarak yatıştı. Melih Meriç’in yeniden kendisini aradığını söyleyen Keleş, milletvekilinin “Arkandayım, parti içinde mutlaka bir görev vereceğim” şeklinde konuştuğunu anlattı.

Keleş de birkaç gün sonra WhatsApp üzerinden Meriç’e “Vekilim müsait olunca gelin bir ciğer kebabı yiyelim, ellerinden öperim.” mesajını gönderdiğini söyledi. Keleş’in anlatımına göre bu mesajdan sonra iki isim arasında bir kez daha sıcak bir görüşme yapıldı. Ancak geçici barış uzun sürmedi.

OLAY GÜNÜ GELEN O TELEFON: KONUM AT, GELİYORUM

Keleş’in ifadesine göre kanlı olayın fitili 18 Ağustos günü yeniden ateşlendi. Saat 14.00 sıralarında evinde tek başına alkol almaya başladığını açıkça söyleyen Keleş, olaydan yaklaşık 15-20 dakika önce Melih Meriç’in kendisini telefonla aradığını anlattı.

Keleş'in iddiasına göre Meriç telefonda kendisine ağır küfürler ederek “Sen benim arkamdan ne konuşuyorsun? Konum at, geliyorum.” dedi. Keleş önce Oğuzeli’nde olduğunu söylediğini, ardından evinde bulunduğunu belirterek telefonundan konum gönderdiğini kabul etti.

Yaklaşık 5-6 dakika sonra Meriç’in yeniden arayıp “Aşağıya in, sitenin önündeyim” dediğini belirtti.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

BIÇAĞI EVDE CEBİNE KOYDU

Keleş, Meriç’in koruması bulunduğunu ve silah taşıdığını düşündüğü için korkuya kapıldığını öne sürerek, aşağıya inmeden önce evde bulunan “sarı saplı meyve bıçağını” pantolonunun arka cebine koyduğunu açıkça anlattı. Ardından sitenin önüne indi. Keleş’in anlatımına göre Melih Meriç aracının yanında yalnızdı, yanında şoförü ya da koruması bulunmuyordu.

“YANIMDA 4 BİN ADAM ÇALIŞIYOR”

Keleş, Meriç’in yanına yaklaştığında tartışmanın yeniden başladığını iddia etti. Meriç’in kendisine küfür ederek “Seni bitiririm” dediğini savunan Keleş, milletvekilinin ayrıca “Benim yanımda 4 bin tane adam çalışıyor, seni bitireceğim.” şeklinde tehditte bulunduğunu ileri sürdü.

Bu sözlerin ardından Meriç’in kendisine yumruk attığını iddia eden Keleş, aldığı darbe sonucu yere düştüğünü ya da geriye doğru sendelediğini söyledi.

“VEKİLİM ÇIK GİT BURADAN”

Keleş, yere düşmesinin ardından pantolonundaki meyve bıçağını çıkardığını kabul etti. Meriç’e “Vekilim çık git buradan.” dediğini anlatan Keleş, milletvekilinin buna rağmen üzerine geldiğini ve kendisine ikinci kez yumruk attığını iddia etti.

Keleş, çevredeki vatandaşlardan da yardım istediğini öne sürerek, “Bakın bu şahıs bana vuruyor, bana küfür ediyor, gitmiyor; gelin gönderin” diye bağırdığını söyledi. Keleş’in savunmasına göre Meriç daha sonra tekrar üzerine geldi.

BIÇAĞI SAVURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Keleş, Meriç’in elini beline attığını gördüğünü, ancak üzerinde silah bulunup bulunmadığını görmediğini ve bilmediğini söyledi. Buna rağmen elindeki bıçağı Meriç’e doğru savurduğunu kabul etti. Keleş ifadesinde “Kendimi korumak amaçlı kendisine doğru bıçağı savurdum.” dedi.

Bıçağın isabet edip etmediğini ilk anda anlamadığını savunan Keleş, birkaç saniye sonra Meriç’in gömleğindeki kan lekelerini görünce yaralandığını fark ettiğini anlattı.

“AMBULANS ÇAĞIRIN, VEKİLİMİ HASTANEYE GÖTÜRÜN”

Keleş, yaralamadan sonra Meriç’ten birkaç adım uzaklaştığını, milletvekilinin bir süre kendisine doğru yürümeye devam ettiğini, daha sonra kaldırım kenarına oturduğunu gördüğünü söyledi.

Çevredeki kişilere “Allah için şuradan bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün.” diye seslendiğini savunan Keleş, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Ancak Keleş’in bundan sonraki hareketleri de soruşturma açısından dikkat çekici bulundu.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

OLAY YERİNDEN KAÇTI, BIÇAĞI ATTI

Keleş, sitenin araç girişinde karşılaştığı tanımadığı bir aracın arka kapısını açarak sürücüden kendisini yaklaşık 200 metre ileri götürmesini istediğini anlattı.

Daha sonra Şehir Hastanesi istikametine yürüdüğünü söyleyen Keleş, olayda kullandığı bıçağı da hastane çevresinde bir yere attığını kabul etti.

Ancak bıçağı tam olarak nereye attığını hatırlamadığını öne sürdü. Ardından bir ticari taksiye binen Keleş, Oğuzeli istikametine gitti.

OĞLUNU ARADI, SONRA TARLALARA GİRDİ

Keleş, taksiden indikten sonra oğlu Hakan Keleş’i arayarak kendisini almasını istediğini söyledi. Oğlunun motosikletle geldiğini belirten Keleş, oğlunun kendisine “Baba olayı duydum, emniyete gidelim” dediğini aktardı.

Ancak beyanına göre Keleş bu teklifi kabul etmedi. Oğluna gitmesini söylediğini belirten şüpheli, ardından tarlaların arasında yaklaşık yarım saat yürüdüğünü anlattı.

Keleş, bu sırada telefonunu da düşürmüş ya da atmış olabileceğini, nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

“ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM DURUM FARKLI OLURDU”

Seydi Ahmet Keleş, bir tarlada oturarak yaklaşık 3-4 saat beklediğini, daha sonra emniyete gitmeye karar verdiğini anlattı. Yaklaşık 20-30 dakika daha yürüdükten sonra emniyete gittiğini belirten Keleş, burada polislere olayı anlattığını söyledi.

Keleş ifadesini “Bu durumdan dolayı çok pişmanım. Ben kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Amacım kendimi korumaktı. Öldürmek isteseydim durum farklı olurdu.” sözleriyle tamamladı.

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Son Dakika Melih Meriç Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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