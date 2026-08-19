Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında - Son Dakika
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Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin güneyinde İsrail'in işgali altındaki bölgeyi ziyaret etti. Zamir'e üst düzey subayların eşlik ettiği belirtilirken, ziyaretin İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen hava saldırısından bir gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Suriye'nin güneyinde İsrail'in işgali altındaki bölgeye gittiği duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'e Suriye'nin güneyinde üst düzey subayların eşlik ettiği, bölgede bir güvenlik brifingi aldığı ve sahada görev yapan yedek askerlerle bir araya geldiği belirtildi. 

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Zamir'in gittiği bölgenin konumu hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi. Söz konusu ziyaretin İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısından bir gün sonra yapılması ise dikkati çekti.

EBU ZUHUR ASKERİ HAVAALANI'NA SALDIRI

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün sabaha karşı Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenledi. 

Suriyeli yetkililer, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırılarına tepki göstererek, uluslararası toplumu bu saldırganlığa karşı kararlı bir tutum sergilemeye çağırdı. 

İsrail'in Suriye'ye yönelik eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Suriye’nin İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail, Suriye’nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir.

İsrail’in Suriye’ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz."

TOM BARRACK: İSRAİL, TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDA...

Öte yandan; saldırının Türkiye-Suriye ile İsrail arasında askeri çatışma riski barındırdığını vurgulayan Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Dün yaşanan olaylar ciddi ve endişe vericiydi. Ancak, can kaybı yaşanmaması ve durumun tırmanmaması bizi rahatlattı" ifadelerini kullandı. Barrack; İsrail, Türkiye ve Suriye arasında yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve olası bir çatışmayı engellemek amacıyla bir "çatışmayı önleme" mekanizması oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, İdlib, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Sert tepkimizi vermişiz... İyi 2 2 Yanıtla
  • seyfibascil@gmail.com [email protected]:
    Sert değil çok güçlü şekilde kınadık level atladık şahlanıyoruz. 1 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Israilin savasta kazandigi topraklardir Golan tepeleri tarih 1966 1 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Bence asıl hedef Türkiye. Suriye'nin hiçbir gücü yok İsrail ve Yunanistan Türkiye üzerinde tatbikat yaptılar. Bodrum'a ve datça'ya denizden çıkarak Türkiye denizde test ettiler havadan iharlarla Ankara'ya kadar gelip havadan test ettiler. Baktılar ki her şey balon ne denizi koruyabilecek gücü var ne hava sahasını koruyacak gücü var Bir sonraki hareketleri ortak saldırı olabilir. Bizim balon s-400'ler balon ihaleler balon Çelik kubbeler balon Yıldırım han balistik füzeler olduğu ortada maalesef 1 0 Yanıtla
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